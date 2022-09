Um em cada três britânicos deseja que o novo monarca, de 73 anos, venha a renunciar ao trono antes de falecer para que o príncipe William possa ser rei da Inglaterra.

Vai Carlos III abdicar do trono para William e Kate reinarem?

Redação Um em cada três britânicos deseja que o novo monarca, de 73 anos, venha a renunciar ao trono antes de falecer para que o príncipe William possa ser rei da Inglaterra.

A popularidade da Carlos III aumentou desde que foi proclamado rei, se dirigiu aos britânicos e andou a visitar a Grã-Bretanha. No entanto, ainda não consegue ser tão popular como a sua falecida mãe ou o príncipe William e sua mulher a nova princesa de Gales. Isso mesmo revela uma das sondagens da empresa YouGov sobre a monarquia britânica.

A mais recente foi realizada há dias sobre as primeiras impressões dos britânicos sobre o novo monarca. O primeiro discurso de Carlos III como rei impressionou Inglaterra e 63% dos britânicos consideram que o sucessor da rainha Isabel II fará um bom trabalho (em maio, apenas 32% tinha essa impressão), de acordo com os resultados da sondagem da YouGov/Times. Do mesmo modo, 53% (contra 18% anteriormente) também pensam o mesmo da rainha consorte, Camilla.

Mesmo assim, os britânicos esperam que Carlos III renuncie ao trono ainda em vida, apesar do monarca ter declarado no primeiro discurso à nação "prometo servir-vos durante o tempo que Deus me der".



Um em cada três britânicos (35% dos inquiridos) deseja que Carlos III abdique do trono, em algum momento, e dê a coroa ao seu filho príncipe William, que é muito mais popular do que o pai.

Muitos dos britânicos desejaram nos últimos anos que a coroa passasse diretamente da rainha Isabel II para o príncipe William, considerando que o filho mais velho do herdeiro Carlos representaria melhor a monarquia do que o seu pai.

8 Os príncipes William e Kate sãos os mais populares entre os britânicos a seguir a Isabel II, falecida no dia 8 setembro. AFP

Depois de Isabel II, William e Kate são os mais populares

A rainha Isabel II é a figura da família real que mais colhia popularidade junto dos seus súbditos, 75% contra os 42% do filho mais velho, que surgia em 7º lugar.

A princesa de Gales, Catherine, mulher do príncipe William, é a que maior popularidade e fama tem entre os britânicos (68%), logo a seguir à rainha, agora falecida, a 8 setembro último. O príncipe William surge em terceiro lugar com 66% de popularidade, seguido da princesa Anne, a irmã de Carlos III (53%) e da sua filha, Zara Philips (49%). Depois do rei Carlos III, surge a sua mulher Camilla, agora rainha consorte (40%).

O príncipe Harry, irmão de William, aparece em 11º lugar (34%) e a sua mulher Meghan Markle em penúltimo lugar, 14ª posição com 25% de popularidade. O menos popular é o príncipe André, filho de Isabel II, que só colhe 11% de popularidade, como revela a sondagem da YouGov.

