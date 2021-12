Comissão aconselha países a estado de vigilância contínua. Continuar estratégia conjunta, atualizar dia-a-dia as restrições de viagens e aumentar os níveis de segurança se necessário.

Vacinas para crianças chegam à Europa a 13 de dezembro

As vacinas para crianças a partir dos cinco anos chegam à União Europeia a 13 de dezembro, disse esta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen fez o anúncio na apresentação de novas medidas para lutar contra o aparecimento da Omicron na UE. "Vai ser uma luta contra o tempo, em que cada dia conta" na tentativa de manter a covid-19 controlada, disse a presidente do executivo europeu. A mensagem, sublinhou, é que os países devem "esperar o melhor, mas preparar-se para o pior", num momento em que já há 44 casos conhecidos da nova estirpe.

Período de festas em vigilância máxima

Só dentro de duas a três semanas os cientistas terão reunido os dados suficientes para perceber se a variante Omicron que a África do Sul reportou é mais agressiva que a atual Delta que domina a Europa. Até lá, a Comissão aconselha precaução extrema e um controlo rigoroso nas viagens para impedir que a nova estirpe da SARS-CoV-2 se espalhe pelo continente ainda não totalmente vacinado. É aconselhado que os países estejam preparados para medidas mais exigentes "e todos os controlos necessários" caso seja preciso.

O facto de as três semanas que faltam para se saber o suficiente coincidirem em cheio com o período festivo, leva a Comissão a recomendar que "uma atenção especial seja dada a aplicar e comunicar medidas específicas no período do fim do ano".

O desafio duplo que a Europa tem pela frente, disse esta manhã von der Leyen na apresentação das novas recomendações aos países, é de ao mesmo tempo manter um olho na Omicron e acelerar a vacinação o mais possível, tanto nas doses de reforço, como a inocular os não vacinados. Embora muitos países já tenham iniciado campanhas de vacinação de terceiras doses, a UE não está ainda suficientemente protegida, com mais de 23.5% dos adultos ainda não completamente vacinados.

Para já, segundo os dados científicos disponíveis, disse von der Leyen, as vacinas continuam a proteger contra todas a variantes. Se não forem eficazes em relação à Omicron, os contratos celebrados com as farmacêuticas das duas vacinas mRNA permitem alterações para adaptar estes fármacos às mutações genéticas do vírus. Os cientistas referem que são necessários cerca de 100 dias para adaptar as fórmulas existentes. Segundo a Comissão, a agência responsável pela autorização de uso de medicamentos na União, a EMA, já está preparada para acelerar o processo de autorização das vacinas adaptadas à Omicron, se se revelar necessário.

São precisos 100 dias para adaptar vacinas

Para o primeiro trimestre de 2022 estão contratadas 600 milhões de doses de vacinas mRNA - as da BionTech/Pfizer e da Moderna - um número suficiente para aplicar doses de reforço a todos os adultos da União Europeia, explicou von der Leyen.

Embora a situação seja agora de alerta total, Von der Leyen agradeceu à África do Sul por ter emitido um aviso rápido quando detetaram a nova variante, "com toda a transparência". "É impressionante o que fizeram. Deram-nos a oportunidade de reagir antecipadamente", salientou. Com a Organização Mundial de Saúde a ter classificado o aparecimento da Omicron como uma situação de alto risco, Von der Leyen sublinhou que, embora ainda não se saiba muito, sabe-se "o suficiente para estarmos preocupados".

Além de aumentar a vacinação, a Comissão pede aos Estados-membros que voltem a impor as chamadas medidas não farmacológicas de prevenção como as máscaras, distanciamento social e regras de higiene das mãos e dos espaços.

Apesar da situação de alerta que se vive, von der Leyen referiu a reposta rápida que a UE está a dar à situação: "Há uma semana a Omicron não existia. Começámos a preparar o alerta na sexta-feira e à meia noite todos os Estados-membros estavam ativados. Isto é o resultado de um processo e de termos as ferramentas preparadas. Isto mostra a coordenação intensa que existe".

Além destas medidas, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, alertou que a sequenciação genética deve ser acelerada e que há suporte por parte da nova entidade da Comissão para emergências de Saúde, a Hera, para ajudar os 27 países a fazê-lo.

