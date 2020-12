A Agência Europeia de Medicamento concluirá a sua avaliação das vacinas da Moderna e da Pfizer no máximo até 29 de dezembro. A Comissão Europeia só precisará de três dias para dar autorização de venda.

Vacinas na União Europeia terão aprovação do regulador antes do fim do ano

Telma MIGUEL A Agência Europeia de Medicamento concluirá a sua avaliação das vacinas da Moderna e da Pfizer no máximo até 29 de dezembro. A Comissão Europeia só precisará de três dias para dar autorização de venda.

É uma luta contra o tempo, mas, de acordo com fonte oficial da Agência Europeia de Medicamento (EMA), será mantido todo o rigor nos procedimentos científicos e na transparência. O processo expedito deve-se ao facto de a EMA ter feito uma revisão continuada (rolling review) dos dados que foram sendo fornecidos, em vez do habitual procedimento de receber toda a informação científica, em bloco, no final dos testes clínicos. A EMA é a autoridade máxima a nível europeu e tem a responsabilidade de autorizar a introdução de novos medicamentos na UE.

A Comissão Europeia também irá encurtar os seus prazos para que os países tenham as primeiras doses das vacinas anti covid-19 ainda durante o mês de janeiro. Os prazos normais são 67 dias para a aprovação de um medicamento, após a avaliação positiva da EMA. Neste caso, fonte da Comissão Europeia esclareceu que o período de consulta aos Estados-membros que costuma ser de 22 dias será de apenas 1 e a tradução das bulas nas 24 línguas oficiais será igualmente expedita.

A AEM está no processo de conceder a autorização condicional de comercialização das vacinas da Moderna e da Pfizer/BioNTech que submeteram pedidos ambas no passado dia 1. E, segundo fonte da própria agência, deverá ter o processo concluído o mais tardar até 29 de dezembro. Estas são as duas únicas vacinas que se encontram de momento à espera de aprovação.

Não só os técnicos da EMA, mas muitos consultores científicos dos Estados-membros estão a participar na revisão dos dados, um processo que tem sido, segundo a mesma fonte “intenso e com dias e semanas muito longos de trabalho”.

Vacina russa não entregou pedido de autorização à EMA

Segundo a mesma fonte da EMA, não houve ainda mais nenhuma farmacêutica que tenha chegado a esta fase avançada (além das duas norte-americanas), embora em todos os seis contratos que a Comissão Europeia fez, a EMA esteja a acompanhar constantemente (rolling review) o desenvolvimento das vacinas.

A vacina russa Sputnik V, dos laboratórios Gamaleya, não apresentou até ao momento nenhum pedido de autorização de comercialização (que é feito só depois de concluídos todos os ensaios clínicos), nem contactou a EMA para fornecer os dados das várias fases.

A Hungria é o único país dos 27 que vai fornecer a vacina russa e recebeu da Comissão Europeia uma autorização de emergência para a administrar. Mas é uma autorização temporária. E, neste caso, cabe à Hungria assumir completa responsabilização pela decisão de comprar a Sputnik V.

No dia 11 de dezembro a EMA terá uma sessão pública com profissionais de saúde, cientistas e membros da sociedade civil para esclarecer o processo de certificação. Ainda de acordo com o mesmo responsável da EMA todos os dados fornecidos pelas farmacêuticas e os dados da revisão científica nesta agência do medicamento europeia estarão disponíveis para a comunidade científica. “Queremos dar o máximo de transparência sobre todo o processo”, salientou.

Reino Unido escolheu processo mais curto de aprovação

O Reino Unido já aprovou a uso de emergência da vacina da Pfizer/BioNTech, como anunciou ontem o primeiro-ministro Boris Johnson e deverá começar a vacinação na próxima semana. A União Europeia escolheu o caminho de uma avaliação mais minuciosa.

Embora ainda pertencendo ao Mercado Único, o Reino Unido não aderiu à estratégia de vacinação europeia, segundo a qual todos os Estados-membros decidiram submeter-se a um processo de autorização condicional de comercialização, com um maior rigor do que o uso de emergência. E feito pela autoridade máxima na matéria a nível europeu, a EMA.



