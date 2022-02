Os residentes e visitantes que tomaram pelo menos duas doses de uma vacina contra a covid-19 – aprovada pelo país - só precisam preencher um formulário de localização de passageiros antes de viajar para o Reino Unido.

Covid-19

Vacinados podem entrar no Reino Unido sem apresentar teste negativo

Os viajantes vacinados podem, a partir desta sexta-feira, entrar no Reino Unido sem apresentar um teste negativo para o novo coronavírus, após o Governo britânico levantar grande parte das restrições impostas devido à pandemia, anunciaram as autoridades britânicas.



O secretário de Transportes britânico, Grant Shapps, disse que o Reino Unido “agora tem uma das fronteiras mais fluidas do mundo – enviando uma mensagem clara de que está aberto para os negócios”.

Entretanto, alguns cientistas temem que o Governo britânico esteja a ir rápido demais. O governo conservador do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, levantou a maioria das restrições domésticas no mês passado. Outras partes do Reino Unido – Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – também suspenderam a maioria das restrições.

Johnson anunciou esta semana que espera suspender a restrição final – o auto-isolamento obrigatório para pessoas com resultado positivo – até ao final de fevereiro, como parte de um plano para viver a longo prazo com a covid-19.

