Vacinação. Vamos pôr um "fim duradouro à pandemia, juntos e unidos"

Lusa A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides declarou hoje que o arranque da vacinação na UE é “um momento importante de solidariedade".

“A justiça e a igualdade de acesso sempre foram essenciais e ver a vacinação começar em todos os Estados-membros, sejam pequenos ou grandes, é um momento importante de solidariedade da UE”, manifestou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, em comunicado divulgado no dia do arranque da vacinação coordenada nos Estados-membros.

Este é “um momento importante de solidariedade da União Europeia”, considerou.

“A UE atravessou esta pandemia em unidade e agora também estamos a iniciar o processo para pôr um fim duradouro à pandemia, juntos e unidos”, acrescentou.

Dia de grande emoção

A vacinação contra a covid-19 arrancou hoje na UE, seis meses depois de a Comissão Europeia ter apresentado a sua estratégia de imunização, porém, o os planos para uma campanha coordenada com todos os Estados-membros, acabaram por ser defraudados pela Hungria, Alemanha e Eslováquia, que começaram um dia antes.

“Hoje é um dia de grande carga emocional para todos nós: seis meses depois de apresentarmos a estratégia de vacinas covid-19 para a UE, cumprimos a nossa promessa de garantir vacinas para todos os Estados-membros, ao mesmo tempo”, afirmou Stella Kyriakides.

A responsável ressalvou, no entanto, que não se pode “baixar a guarda”, até que um número significativo de pessoas seja vacinado.

“Temos que continuar a manter a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor o mais seguros possível”, alertou, acrescentando que, apesar disso, “podemos começar 2021 com otimismo, há luz no fim do túnel”.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,7 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 6.556 em Portugal.

