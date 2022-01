O parlamento do Luxemburgo vai votar quarta-feira a obrigação vacinal no país. Saiba como é esta medida polémica nos outros países da Europa.

Vacinação obrigatória para toda a população ou só para alguns?

O grupo de peritos convidado pelo Governo para analisar a vacinação obrigatória contra a covid-19 no Luxemburgo já deu as suas recomendações. O melhor para o país será vacinar a população com mais de 50 anos e os trabalhadores do setor da saúde e prestadores de cuidados a pessoas vulneráveis.

Na quarta-feira, dia 19 será a vez do parlamento debater esta medida controversa. Xavier Bettel garantiu que só adotará uma lei se tiver um amplo consenso político.



Outros países da Europa já avançaram para a vacinação obrigatória para travar a pandemia, como a França ou Bélgica, e grande parte optou por uma vacinação setorial, de vários grupos ou setores. Para já, apenas a Áustria vai adotar a medida para toda a população com mais de 18 anos de idade. Contudo, com a vaga de infeções Omicron alguns países como a Alemanha querem também impor esta vacinação a toda a população.

Aqui fica a situação de cada país, revelada pelo documento que o Governo do Luxemburgo enviou para o debate público.

Foto: AFP

Áustria

O Governo austríaco aprovou este domingo a vacinação obrigatória para toda a população com mais de 18 anos de idade no país. A nova legislação deverá entrar em vigor em meados de março e quem se recusar a ser vacinado poderá incorrer numa multa entre 600 euros e 3600 euros.

Bélgica

Vacinação obrigatória dos profissionais de saúde. Desde um janeiro que os profissionais de saúde estão obrigados a vacinar-se contra a covid-19. Até 31 de março, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas terão de estar vacinados, os que se recusarem podem ver os seus contratos de trabalho suspensos.

Debate parlamentar de consulta sobre a vacinação obrigatória marcado para 19 de janeiro Xavier Bettel quer consenso alargado no Parlamento sobre a decisão que vier a ser tomada sobre a vacina obrigatória contra a covid-19.

França

Desde 15 de setembro que os profissionais de saúde, cuidadores, do setor do transportes, bombeiros e de combate a incêndios são obrigados a estar vacinados. Estes funcionários públcios que recusarem a vacina podem ser suspensos da função pública sem pagamento.

Alemanha

A 10 de Dezembro foi decidida a vacinação obrigatória para as profissões da saúde a ser implementada em meados de março. Não é uma “obrigação rigorosa” mas impõe que os trabalhadores do setor da saúde e das áreas com pessoas vulneráveis tenham de apresentar um certificado de vacinação completa ou um certificado de recuperação da infeção (sistema 2G). Todos os trabalhadores de hospitais, consultórios médicos e lares de idosos são obrigados a vacinar-se. Contudo, ainda esta semana o presidente alemão apelou ao debate para a vacinação generalizada a toda a população, podendo entrar em vigor, em março.

Itália

A partir de 15 de fevereiro a vacinação obrigatória vai ser imposta a todos os residentes com mais de 50 anos de idade. Mas desde novembro que existe uma vacinação setorial no país, destinada ao setor da saúde, aos trabalhadores das escolas, militares e forças de segurança pública e de socorro.

Luxemburgo. Vacinação obrigatória a partir dos 50 anos e para quem cuida de doentes? Esta é a recomendação do grupo de peritos criado para responder às questões fundamentais sobre a obrigação vacinal anticovid no país. Não são por uma vacinação obrigatória para a população em geral, mas apenas setorial. Uma medida para durar até 2024.

Reino Unido

Já existe uma obrigação vacinal para os trabalhadores do sistema de saúde e dos cuidados a idosos e pessoas vulneráveis. Em dezembro, o parlamento votou também a obrigação de vacinação completa a todos os trabalhadores na linha da frente no combate à pandemia.

Filândia

A vacina Covid19 será acrescentada à lista de vacinas que já são obrigatórias para os trabalhadores da saúde na Finlândia, assim decidiu o parlamento finlandês, em dezembro. No entanto, não é uma obrigação rigorosa, pois os trabalhadores que não desejam vacinar-se contra a covid podem apresentar o resultado negativo de um teste PCR ou um certificado de recuperação da infeção. Esta é mais uma situação de 3G ou 3G+ do que uma obrigação total de vacinação.

O Luxemburgo pode estar prestes a juntar-se a estes países em que o combate contra a pandemia passa por uma imposição da vacinação. Se houver aprovação parlamentar uma lei poderá entrar em vigor daqui a um ou dois meses.





