Estes são os resultados de um estudo realizado em França, divulgado na sexta-feira.

Vacina reduz o risco de hospitalização em 87% em pessoas com mais de 75 anos

A vacinação reduz em 87% o risco de formas graves de covid-19 em pessoas com mais de 75 anos de idade, logo sete dias após a segunda dose, de acordo com o primeiro estudo realizado em França, divulgado na sexta-feira.

O que significa que "as pessoas vacinadas com mais de 75 anos têm nove vezes menos probabilidades de serem hospitalizadas com covid-19 do que as pessoas não vacinadas da mesma idade", disse o Professor Sutton à AFP.





