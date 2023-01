A terapia revolucionária, testada com sucesso em ratos, utiliza as próprias células cancerígenas para eliminar tumores no cérebro e criar imunidade futura.

Vacina que mata e previne o cancro pode estar a chegar

Matar o cancro com o próprio cancro. Esta é a base de uma nova terapia celular revolucionária que está a ser desenvolvida, em forma de vacina, por cientistas dos EUA para eliminar tumores malignos no cérebro e prevenir o seu reaparecimento.

A investigação liderada pelo cientista Khalid Shah, do Brigham and Women's Hospital, em Boston, EUA, já foi testada em ratos com resultados promissores, e acaba de ser publicada na revista científica Science Translational Medicine.

"Partimos de uma ideia simples: pegar em células cancerígenas para as transformar em assassinas do cancro e em vacinas. Através de engenharia genética, reutilizamos as células cancerosas para desenvolver uma terapia que elimina as células tumorais existentes e estimula o sistema imunitário para destruir os tumores primários e também prevenir o cancro", explicou Khalid Shah, vice-presidente do departamento de investigação em Neurocirurgia de Brigham e da Universidade Médica de Harvard.

Vacina para o glioblastoma testada com sucesso

Segundo explica este cientista ao site EurekAlert, as células tumorais ativas são como pombos-correio, capazes de percorrer grandes distâncias no cérebro, mas acabam por regressar ao local de origem onde estão outras células tumorais. Partindo desta base, a equipa extraiu células tumorais vivas e reprogramou-as para funcionarem como assassinas do tumor. Quando introduzidas, chegam ao local de origem e matam as outras células tumorais.

Esta terapia é tão completa que, uma vez terminada a missão das células mortíferas, elas se autodestroem. A eficácia não termina aqui, dado esta ser uma terapêutica de dupla ação, em forma de vacina. "Estas células tumorais manipuladas foram ainda programadas para serem reconhecidas pelo sistema imunológico, preparando-o para uma resposta antitumoral a longo prazo", ou seja, prevenir o reaparecimento do tumor no cérebro, refere a equipa no estudo publicado na revista científica.

A vacina foi testada para o glioblastoma, o mais comum e maligno tumor cerebral, com ensaios clínicos em ratos e os resultados foram "seguros" e eficazes".

“O nosso objetivo é adotar uma abordagem inovadora, mas replicável, para que possamos desenvolver uma vacina terapêutica contra o cancro que terá um impacto duradouro na medicina”, salientou o líder da investigação, acrescentando que esta terapêutica sob a forma de vacina pode ser aplicada a uma vasta gama de tumores sólidos sendo, no entanto, necessárias mais investigações. O primeiro passa para se encontrar uma vacina contra o cancro parece estar dado.

