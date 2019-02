Uma mulher com antecedentes de problemas psíquicos foi detida sub suspeita de ter iniciado o fogo.

Vítimas no incêndio em Paris aumentam para dez

Um incêndio num prédio dos anos 70 na cidade de Paris que demorou cerca de seis horas a ser dominado causou a morte de pelo menos dez pessoas, ferindo outras 37, entre as quais quatro bombeiros, de acordo com o diário Le Monde e a agência France Presse. Uma das moradoras no edifício, com 40 anos, antecedentes de problemas psíquicos e relação conflituosa com vizinhos, foi detida sob suspeita de ter iniciado o fogo.



O fogo deflagrou ao princípio da madrugada no número 17 da rue Erlanger e, segundo o porta-voz dos soldados da paz, Clément Cognon, "o balanço de vítimas pode ainda aumentar, porque as operações de rescaldo ainda não foram realizadas nos últimos andares, sítio onde o fogo teve ação mais violenta".

As causas do incêndio no prédio de oito andares ainda são desconhecidas e Cognon revelou que "dezenas de pessoas que se refugiaram nos últimos pisos foram salvas por pouco".

