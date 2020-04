Vítimas de covid-19 enterradas em "valas comuns" em Nova Iorque

A ilha de Hart Island, na zona do Bronx, tem sido o local onde há mais de um século os nova-iorquinos cujos corpos não são reclamados são sepultados. Agora juntam-se os dos que morreram sozinhos, vítimas do novo vírus.

A ilha de Hart Island, na zona do Bronx, tem sido o local onde há mais de um século os nova-iorquinos cujos corpos não são reclamados são sepultados. Agora juntam-se os dos que morreram sozinhos, vítimas do novo vírus.

O Estado de Nova Iorque está a enterrar os corpos de vítimas de covid-19 em "valas comuns", em Hart Island, na zona do Bronx.



Na maioria dos estados americanos, os funerais foram cancelados, e em Nova Iorque, a região mais afetada do país pela covid-19, os corpos estão a ser enterrados numa área destinada, desde 1896, aos mortos que não são reclamados pela família.

Mais de um milhão de homens, mulheres e crianças têm sido sepultadas, de forma anónima, ao longo de mais de um século naquela ilha do Bronx, como a assinala o The New York Times.



Agora juntam-se também os cadáveres dos que morreram vítimas do nvo coronavírus e que não tinham família ou pessoas próximas, ou cujos familiares não conseguem suportar os custos de um funeral.

As imagens, captadas por drones, mostram os caixões a serem enterrados por coveiros vestidos com equipamento de proteção individual contra a covid-19.

"Há muito um cemitério de último recurso, será agora uma vala comum para aqueles que perderam a vida para o vírus e morreram sozinhas".

O Estado de Nova Iorque tem quase 160 mil infetados e mais de 7000 mortos - mais do dobro das vítimas causadas pelos atentados do 11 de setembro.

Neste momento, os EUA são um dos três países do mundo - a par de Itália e Espanha - com mais casos de covid-19, registando mais de 16500 mortos e cerca de 460 mil infetados.





