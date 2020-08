Cientistas sugerem que a covid-19 pode ser mais antiga do que se pensa e que pode ter origem numa mina chinesa em 2012.

Vírus pode ter passado para o homem numa mina chinesa em 2012

É mais uma hipótese sobre a origem da pandemia que afeta o planeta desde o fim do ano passado. Investigadores traduziram a tese de mestrado de um médico chinês que há oito anos tratou os responsáveis pela limpeza de excrementos de morcegos de uma mina e que desenvolveram sintomas caraterísticos da covid-19.



A possibilidade de a covid-19 ser mais antiga do que se pensava anteriormente é novamente motivo de notícia. A teoria foi elaborada pelo virologista Jonathan Latham e a bióloga molecular Allison Wilson, ambos do Projeto de Recursos de Biociências em Ithaca, Estados Unidos, que traduziu uma tese de mestrado escrita em 2013 por um médico chinês que tratou os mineiros infetados e enviou amostras dos seus tecidos para o Instituto de Virologia em Wuhan para avaliação, relata o New York Post.

"As provas que contém levaram-nos a reconsiderar tudo o que pensávamos saber sobre as origens da pandemia covid-19", escreveram Latham e Wilson num artigo no site Independent Science News. Em abril de 2012, seis trabalhadores da mina de Mojiang, na província de Yunnan, a milhares de quilómetros de Wuhan, ficaram doentes depois de passarem mais de 14 dias a eliminar fezes de morcegos. Mais tarde, três dos mineiros morreram.

Na sua tese de 66 páginas, o médico Li Xu descreveu os sintomas que os doentes tinham, tais como "febre alta, tosse seca, dores nas extremidades e, em alguns casos, dores de cabeça", que estão agora associados à covid-19.

O médico também descreveu o processo de tratamento para os mineiros, que por acaso também é semelhante aos métodos hoje utilizados contra a covid-19. Em particular, os trabalhadores infetados foram tratados com ventiladores e uma combinação de medicamentos, incluindo esteróides, anticoagulantes e antibióticos.

Após a realização de múltiplos testes para a hepatite, dengue e mesmo HIV, Li consultou vários especialistas em toda a China, incluindo o virologista Zhong Nanshan, que geriu o surto da SRA em 2003 e que está agora entre os conselheiros do governo chinês na gestão da atual pandemia.

Latham e Wilson chamaram "significativa" a reunião de Li com Nanshan porque implica que as doenças dos seis mineiros foram motivo de grande preocupação e, em segundo lugar, que um coronavírus tipo SRA foi considerado uma causa provável.

Li Xu também enviou amostras de tecido dos mineiros infetados para o Instituto de Virologia de Wuhan, onde os cientistas confirmaram que a fonte da infecção era um coronavírus semelhante ao morcego tipo SRA 'Rhinolophus rouxii'.

Por seu lado, Latham e Wilson acreditam que o vírus, uma vez dentro dos mineiros, "evoluiu" para o SARS CoV-2. Os cientistas rotularam as suas hipóteses sobre as origens da covid-19 como "a passagem dos mineiros Mojiang", referindo-se ao termo virológico "passagem", que significa o processo de adaptação do vírus a novas espécies.

Segundo Latham e Wilson, o SRA CoV-2 é "um coronavírus invulgarmente patogénico que está altamente adaptado ao ser humano", cujas amostras de alguma forma deixaram o laboratório no ano passado, gerando o que se tornou a pandemia do coronavírus.

Este sábado, Latham disse ao New York Post que o coronavírus "quase certamente" escapou do laboratório em Wuhan.

Em julho, o diretor do laboratório, Yuan Zhiming rejeitou a especulação que ligava a instalação à origem da covid-19, dizendo que era impossível um vírus sair das suas instalações porque se trata de uma instalação altamente segura.

