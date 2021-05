O Ministério do Interior do país confirmou sete mortos, num confronto entre gangues rivais durante um motim na prisão de Cantel, em Quetzaltenango.

Vários reclusos decapitados em motim numa prisão da Guatemala

Ana TOMÁS O Ministério do Interior do país confirmou sete mortos, num confronto entre gangues rivais durante um motim na prisão de Cantel, em Quetzaltenango.

Pelo menos sete reclusos foram mortos, alguns deles decapitados, num confronto entre gangues rivais, esta quarta-feira, que aconteceu durante um motim numa prisão, na Guatemala.

A informação foi dada pela polícia, que avançou ter entretanto assumido o controlo da situação, e confirmada pelo Ministério do Interior, numa declaração. "Nesta fase, estamos cientes da morte de sete reclusos", refere a nota do ministério, que obteve a confirmação pelos procuradores que tiveram acesso à prisão de Cantel em Quetzaltenango, situada 205 km a oeste da capital do país, a Cidade da Guatemala.

Algumas agências de notícias avançam que quatro reclusos terão sido decapitados, mas há jornais que apontam para que os sete mortos tenham sido executados dessa forma.

Inicialmente, o porta-voz da Polícia Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, tinha afirmado à AFP que se tratou de um confronto entre dois bandos rivais e que pelo menos seis prisioneiros mortos tinham sido decapitados. Segundo o mesmo representante, um gang atacou o outro em retaliação a um incidente anterior.

No entanto, o Ministério do Interior explicou mais tarde que o confronto aconteceu durante um motim na prisão de Cantel, onde estão detidos membros dos gangues rivais Mara Salvatrucha e Barrio 18, bem como traficantes de droga, mas que tem também um problema de sobrelotação.

Com capacidade para 500 reclusos, o estabelecimento abriga 2.252 prisioneiros. O motim terá ocorrido num dos pátios da prisão.

Com agências

