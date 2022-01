Um homem com uma arma feriu quatro pessoas numa sala de conferências na Universidade de Heidelberg. Autor do ataque suicidou-se.

Mundo 2 min.

Heidelberg

Quatro pessoas feridas em ataque numa universidade na Alemanha

AFP Um homem com uma arma feriu quatro pessoas, esta segunda-feira ao início da tarde, numa sala de conferências na universidade mais antiga da Alemanha, em Heidelberg, antes de se suicidar.

"O autor do ataque disparou uma arma comprida durante uma palestra numa sala de conferências na universidade de Neuenheimer Feld, ferindo quatro pessoas, algumas delas gravemente", disse a polícia de Mannheim.



O atirador "então suicidou-se", disse Stefan Wilhelm, porta-voz da polícia. As autoridades assumem que se tratava de um único atacante e por isso consideraram que já não havia "uma situação de perigo".

Os investigadores ainda não têm conhecimento de "uma carta de exigência", enquanto a polícia tem apelado ao público para evitar especulações.

De acordo com a emissora pública Südwestrundfunk (SWR), logo após o ataque, que ocorreu pouco depois do meio-dia, a universidade enviou um email aos estudantes pedindo-lhes que não fossem para o campus, no distrito de Neuenheimer Feld.

O campus da universidade, na margem norte do rio Neckar, alberga as faculdades de ciências naturais, departamentos do hospital universitário e o jardim botânico.

A Universidade de Heidelberg, fundada em 1386, é a universidade mais antiga da Alemanha. A instituição de investigação é uma universidade estatal com uma vasta gama de cursos de estudo, desde humanidades a medicina, e está localizada em Baden-Württemberg (sudoeste), entre Estugarda e Frankfurt.

Após vários meses de ensino à distância devido à pandemia, as aulas foram retomadas em outubro, disse à AFP uma investigadora que trabalha na universidade. Ela disse que os controlos foram efetuados à entrada da instituição, incluindo o passe de saúde.

A legislação alemã sobre a posse de armas de fogo foi endurecida após dois ataques a escolas na cidade de Erfurt, em abril de 2002, e na cidade de Winnenden, em março de 2009. As armas utilizadas em ambos os casos tinham sido previamente registadas.

O país tem agora uma das leis mais rigorosas da Europa que exige que qualquer pessoa com menos de 25 anos se submeta a um exame psiquiátrico antes de solicitar uma licença de porte de arma.

Atirador poderá ser um estudante

A agência de notícias alemã DPA citou fontes da investigação, que não identificou, que afirmam que o homem disparou contra si próprio.

A mesma fonte referiu, sem adiantar a proveniência da informação, que se acredita que o atirador será um estudante.

As forças de segurança referiram que, segundo as indicações iniciais, o atirador não tinha qualquer motivo político ou religioso, mas não adiantaram informações sobre a identidade dos feridos e do suspeito, sublinhando que o homem armado terá atuado sozinho e que a arma que utilizou era de grande calibre.

O gabinete de imprensa da universidade recusou-se a dar quaisquer pormenores sobre o tiroteio e encaminhou todos os inquéritos para a polícia, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

(Notícia atualizada às 18h33)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.