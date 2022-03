A situação foi denunciada no Facebook e terá acontecido quando as crianças, com idades entre os sete e os 11 anos, foram com as mães depositar flores na embaixada da Ucrânia.

Guerra

Várias crianças alegadamente detidas pela polícia em Moscovo

Maria MONTEIRO A situação foi denunciada no Facebook e terá acontecido quando as crianças, com idades entre os sete e os 11 anos, foram com as mães depositar flores na embaixada da Ucrânia. Foram posteriormente libertadas, mas deverão ir a tribunal.

Alexandra Arkhipova, identificada como professora na Universidade Estatal Russa no seu perfil de Facebook, revelou esta terça-feira, numa publicação escrita em russo e em inglês, que o grupo de crianças foi detido pelos agentes da polícia e metido numa carrinha, sendo posteriormente levado para a esquadra mais próxima para ficar em prisão preventiva.

O relato, intitulado de “Crianças, guerra e uma carrinha da polícia”, refere que “[as crianças] foram colocar flores na Embaixada da Ucrânia” com as suas mães e transportavam, ainda, um cartaz que tinham feito com mensagens de apoio à Ucrânia.

Segundo várias traduções de jornalistas russos no Twitter, citados pela Newsweek, o cartaz mostrava frases como “Não à guerra” ou “Parem a guerra”. A publicação de Arkhipova mostra as crianças no que parece ser uma carrinha da polícia e na esquadra.

Os agentes terão, ainda, ameaçado retirar as crianças aos seus pais. Numa atualização feita uma hora depois, Arkhipova escreveu: “Todos foram finalmente libertados. Agora irão a julgamento em tribunal”. Não é clara a acusação que foi feita contra as crianças.

As fotografias foram partilhadas por Ilya Yashin, político da oposição que, segundo crê, foi barrado de concorrer a um cargo na Duma devido ao seu apoio a Alexei Navalny, tendo sido classificado como “uma pessoa envolvida em atividades extremistas”.

Yashin comentou a alegada detenção no seu Facebook: “Nada de novo: apenas crianças em carrinhas da polícia com um cartaz anti-guerra. Esta é a Rússia de Putin, amigos. Vocês vivem aqui”.

Desde o início da invasão russa, já quase 7000 pessoas foram detidas em cerca de 50 cidades na Rússia, segundo dados da OVD-Info, organização de direitos humanos que acompanha os protestos no país.

