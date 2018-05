Věra Jourová. “Facebook vai ser monitorizado mais de perto”

Em entrevista por e-mail, a comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género analisa a entrada em vigor, esta sexta-feira, dia 25, do regulamento geral para a proteção de dados que deve deixar os europeus mais protegidos de escândalos como o da manipulação pela Cambdridge Analytica. Admite que o Facebook envia sinais confusos acerca da sua posição sobre privacidade e fala do assassínio de jornalistas na Europa.

Paulo Jorge PEREIRA Em entrevista por e-mail, a comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género analisa a entrada em vigor, esta sexta-feira, dia 25, do regulamento geral para a proteção de dados que deve deixar os europeus mais protegidos de escândalos como o da manipulação pela Cambdridge Analytica. Admite que o Facebook envia sinais confusos acerca da sua posição sobre privacidade e fala do assassínio de jornalistas na Europa.

Depois do que aconteceu com o escândalo Facebook/Cambridge Analytica, acredita que os cidadãos europeus podem, a partir de dia 25, estar seguros de que os seus dados não vão voltar a ser manipulados?

Este escândalo mostrou que a Europa estava certa ao insistir em elevados níveis de proteção dos dados. A partir de dia 25, as novas regras de proteção de dados da União Europeia (UE) vão tornar-se realidade e vão ajudar as pessoas num maior controlo dos seus dados. Mas este escândalo também mostrou que precisamos de entender melhor como as redes sociais influenciam os nossos cidadãos. Queremos que seja uma influência transparente, queremos que as pessoas tomem decisões de forma informada e não que os seus maiores medos sejam manipulados antes de eleições. Penso que haverá sempre maus atores que tentam quebrar as regras, mas, com o o regulamento geral para a proteção de dados (GDPR, na sigla inglesa), dispomos de multas pesadas para castigar quem tente quebrar as regras.

O GPDR entra em vigor no dia 25, mas o Facebook já está a tentar contornar as regras – aliás, já há pelo menos 1,5 mil milhões de pessoas fora dessas regras. Como pode a UE impedir uma manobra desse género?

A minha prioridade é proteger os dados dos europeus e o Facebook não pode evitar a aplicação das nossas regras fortes nesses utilizadores. Mas é verdade que o Facebook está a enviar sinais confusos sobre o seu empenho na privacidade. É por isso que a Comissão Europeia e as autoridades para a proteção de dados, que aplicam as regras europeias, vão monitorizar mais de perto o que o Facebook faz.

Como viu a recusa inicial de Zuckerberg em ir ao Parlamento Europeu?

Na minha conversa com Sheryl Sandberg, número 2 do Facebook, dei-lhe a minha opinião no sentido de que Zuckerberg deveria vir ao Parlamento Europeu e responder a questões dos deputados. Isso ajudaria a devolver um pouco de confiança que foi muito abalada com as revelações da Cambridge Analytica [já depois desta entrevista, Zuckerberg foi mesmo ao Parlamento Europeu].

Quais foram os resultados da sua visita recente aos Estados Unidos?

As empresas com as quais falei investiram muito tempo e recursos para se prepararem em relação às novas regras. Parecem aceitá-las e usam as regras da União para demonstrarem o seu empenhamento na privacidade dos consumidores. Mark Zuckerberg disse, no Congresso norte-americano, que as regras da União são um modelo a seguir, não apenas na Europa. E o CEO da Snapchat tem opinião semelhante. Há muitas vozes nesse sentido do lado norte-americano. Também temos um diálogo construtivo com o governo dos EUA sobre questões de privacidade, mas aí tudo é visto num contexto diferente.



Quando se vê o efeito da manipulação de dados no referendo sobre o Brexit, por exemplo, será sensato e saudável para a democracia manter o resultado como se saísse de um ato eleitoral normal?

Não sabemos todos os factos sobre o referendo e não quero especular sobre isso. Em termos gerais, falei com a autoridade britânica para a proteção de dados que já lançara uma investigação antes do escândalo do Facebook e num âmbito mais alargado sobre os efeitos das redes sociais nas eleições. Espero o resultado dessa investigação para entender melhor se os dados recolhidos podiam ter sido usados para manipular as opiniões das pessoas sobre o ato eleitoral. Caso se prove que sim, talvez tenhamos um problema sério em toda a União Europeia e não só no Reino Unido.



Empresas como a Google, o Twitter ou o Facebook estão mais perto de respeitar as regras europeias?

As nossas autoridades vão fiscalizar o cumprimento das novas regras como prioridade, porque essas empresas vivem da análise de dados pessoais. Mas para milhares de firmas na Europa, cujo papel não é esse, não haverá grandes mudanças. É bom lembrar que as novas regras são uma evolução, não uma revolução. Temos legislação para a proteção de dados na Europa e as novas regras são uma atualização das antigas.

Durante meses trabalhou com a Administração Obama para proteger os europeus da espionagem digital dos EUA: como é a relação com a Administração Trump?

Gostei da cooperação com Wilbur Ross, o secretário de Estado do Comércio e meu homólogo neste caso. Em novembro, abordámos o escudo de privacidade que os EUA pretendem manter. Há várias melhorias que esperamos quanto ao funcionamento do escudo, incluindo a nomeação de um provedor permanente que lide com potenciais queixas dos europeus. Está um interino em funções, mas gostaríamos de uma estrutura permanente.

Está satisfeita com os resultados das ações da UE contra conteúdo online ilegal?

A nível da União, temos ações diferentes que lidam com distintos tipos de conteúdo ilegal e penso que é necessária uma nova abordagem para enfrentar os vários desafios de cada tipo de conteúdo. É preciso cuidado, pois não queremos que as nossas ações, sejam regras ou um Código de Conduta, prejudiquem a liberdade de expressão e até as nossas democracias. Quando se trata de conteúdo terrorista ou pornografia infantil, é claramente ilegal e tem impacto na nossa segurança ou no bem-estar das crianças. Estamos a analisar se alguma regulação poderia ser eficaz no combate a esses conteúdos, mas as empresas já conseguem uma elevada taxa de sucesso contra eles. Quando se trata de outros casos ilegais como o incitamento ao ódio, racismo e xenofobia, definimos o Código de Conduta em março de 2016. Funciona bem, é voluntário e foi o modo mais rápido de agir. Parece que as empresas perceberam que não podem dar espaço ao ódio nas suas plataformas. E a abordagem está adequada ao conceito de discursos de ódio, sendo preciso algum contexto para evitar que se torne censura. Quase 90% do conteúdo em causa é removido e isso é um bom resultado.

Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak são exemplos de jornalistas assassinados por causa das suas investigações sobre corrupção. Como pode a UE melhorar a segurança dos jornalistas e investigar quem foram os responsáveis por estes crimes?

São notícias perturbadoras. Coisas destas não deviam acontecer na Europa. Há investigações em curso em termos nacionais, mas os olhos da Europa estão fixos nas autoridades maltesas. Queremos que os responsáveis diretos e indiretos por este crime horroroso sejam apanhados e julgados. E queremos que as investigações vão até ao fim de modo a que outros crimes relacionados possam também ser punidos. Em breve irei a Malta para saber como estão a evoluir este e outros casos.



