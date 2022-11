A intempérie levantou telhados, fez voar grandes árvores e destruiu automóveis em várias localidades alemãs, a 50 quilómetros do Luxemburgo.

Vídeos. Tornado com "70 metros altura" deixa rasto de destruição no Sarre

Redação A intempérie levantou telhados, fez voar grandes árvores e destruiu automóveis em várias localidades alemãs, a 50 quilómetros do Luxemburgo.

As fotos das agências e os vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intempérie e a devastação deixada pela passagem de um tornado por três comunas da região do Sarre, próxima do Grão-Ducado, na tarde desta quinta-feira.

A zona de Urexweiler, na comuna Marpingen, foi a mais afetada pela tempestade que afetou também as comunas de Dirmingen e Remmesweiler.

O tornado de categoria F1 "viajou" a uma velocidade entre 150 a 180 quilómetros/ hora, de acordo com a imprensa.

O jornal "Saarbrücker Zeitung" escreve que a espiral formada pelos ventos a rodopiar teria cerca de 70 metros de altura. Bombeiros de localidades vizinhas foram auxiliar os colegas de Urexweiller para dar resposta aos muitos pedidos de ajuda que foram surgindo durante a tarde.

6 No Sarre, depois da devastação do tornado, na quinta-feira, decorrem agora trabalhos de limpeza e de reparos iniciais das casas afetadas. Birgit Reichert/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. No Sarre, depois da devastação do tornado, na quinta-feira, decorrem agora trabalhos de limpeza e de reparos iniciais das casas afetadas. Birgit Reichert/dpa No Sarre, depois da devastação do tornado, na quinta-feira, decorrem agora trabalhos de limpeza e de reparos iniciais das casas afetadas. Birgit Reichert/dpa No Sarre, depois da devastação do tornado, na quinta-feira, decorrem agora trabalhos de limpeza e de reparos iniciais das casas afetadas. Birgit Reichert/dpa No Sarre, depois da devastação do tornado, na quinta-feira, decorrem agora trabalhos de limpeza e de reparos iniciais das casas afetadas. Birgit Reichert/dpa No Sarre, depois da devastação do tornado, na quinta-feira, decorrem agora trabalhos de limpeza e de reparos iniciais das casas afetadas. Birgit Reichert/dpa No Sarre, depois da devastação do tornado, na quinta-feira, decorrem agora trabalhos de limpeza e de reparos iniciais das casas afetadas. Birgit Reichert/dpa

A passagem desta tempestade causou inúmeros estragos, com 53 casas atingidas e que ficaram com os telhados danificados e janelas partidas. Houve ainda a registar estradas cortadas devido à queda de enormes árvores e muitos automóveis destruídos, quer pela força das rajadas de vento, quer por terem sido atingidos por objetos e árvores. Também houve cabos elétricos destruídos.

Apesar do rasto de destruição, não houve feridos, mas as equipas de emergência relataram que cerca de 160 pessoas tiveram de deixar as suas casas, só podendo regressar após a limpeza e a reparação dos estragos.

Durante esta sexta-feira continuam os trabalhos de limpeza e remoção de árvores e objetos bem como as primeiras obras nas habitações afetadas. Os trabalhos deverão continuar pelo fim de semana.





