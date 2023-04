Comissão Europeia promete levar criminosos de guerra a tribunal. Ucrânia pede a líderes mundiais que reforcem a luta contra o Kremlin.

Guerra na Ucrânia

Vídeos de decapitações. A Rússia é o novo Estado Islâmico, diz Zelensky

Telma MIGUEL Comissão Europeia promete levar criminosos de guerra a tribunal. Ucrânia pede a líderes mundiais que reforcem a luta contra o Estado liderado por Putin e que acusa de terrorista.

Apesar de ainda não ter sido confirmada a veracidade dos vídeos que nas últimas horas circularam nas redes sociais - com decapitações de soldados ucranianos por tropas russas -, a Comissão Europeia pronunciou-se esta quarta-feira, reiterando a intenção de levar todos os criminosos de guerra a tribunal.



Nabila Massrali, porta-voz dos Negócios Estrangeiros da Comissão, disse que as imagens são “mais uma prova da natureza desumana da agressão russa”. Segundo a explicação de Massrali, “matar prisioneiros de guerra é uma violação grave da Convenção de Genebra e demonstra mais uma vez o desrespeito total da Rússia pela lei internacional”.

Na declaração da Comissão Europeia, foi referido que “a Rússia tem de cumprir as suas obrigações à luz da lei internacional humanitária e garantir que os prisioneiros de guerra são tratados de forma humana e, em qualquer circunstância, no respeito da Convenção de Genebra. As suas vidas não podem ser postas em perigo”.

“Um padrão sinistro”

O presidente ucraniano Volodymir Zelensky pediu numa mensagem em vídeo aos líderes internacionais para agirem contra as forças “maléficas”. “Como é fácil para estas bestas matarem. Não vamos esquecer nada. Nem vamos perdoar aos assassinos”, disse Zelensky no seu discurso, lembrando que “vai haver responsabilização legal por tudo”. E que a derrota do terror - que associou às práticas do grupo radical islâmico ISIS - é necessária.

O vídeo que circulou no Twitter, no Telegram e noutras redes sociais, mostra um prisoneiro de guerra ucraniano deitado no chão e um soldado russo a cortar-lhe a cabeça. Outro vídeo mostra dois corpos já decapitados junto a um tanque bombardeado. As datas e locais onde se deram os eventos não foram ainda determinados, nem oficialmente foi reconhecida a autenticidade das gravações.

Zelensky referiu que as imagens não são excecionais, “fazem parte de um padrão sinistro que ocorre nas zonas ocupadas pela Rússia, como em Bucha, onde soldados invasores torturaram e mataram centenas de civis”. Por isso, disse, “toda a gente tem de reagir. Todos os líderes”.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, publicou no Twitter uma reação às imagens, dizendo-se “mortificado pelo vídeo atroz de um prisioneiro de guerra ucraniano a ser assassinado por um soldado russo. Responsabilização e justiça têm de prevalecer sobre terror e impunidade. A União Europeia fará tudo para garantir isso. A UE continuará a ficar do lado da Ucrânia todo o tempo que for preciso”.

Fuga de informação do Pentágono mostra esgotamento de stock ucraniano

O choque internacional pela natureza brutal das imagens surgiu na sequência da publicação no jornal New York Times de documentos secretos do Pentágono norte-americano no qual se defende que sem um fornecimento rápido de novas munições toda a rede de defesa anti- aérea ucraniana poderá colapsar ainda em abril ou no início de maio.

Fontes ucranianas desmentiram esta versão do estado das suas reservas, mas o pedido de mais equipamento militar continua. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, está esta quarta-feira a encontrar-se com chefes militares no Pentágono - a sede da Defesa norte-americana -, e já se encontrou com o secretário de Estado Lloyd Austin. Quinta-feira, a delegação ucraniana irá participar num encontro do Banco Mundial sobre a Ucrânia.

