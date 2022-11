As músicas que marcaram a campanha presidencial e que ficam no ouvido. A mensagem é clara: "Vai dar PT" porque o "Lula é o cara" e "Tá na hora do Jair já ir embora".

Vídeos. As músicas que derrotaram Jair Bolsonaro

Ana Patrícia CARDOSO As músicas que marcaram a campanha presidencial e que ficam no ouvido. A mensagem é clara: "Vai dar PT" porque o "Lula é o cara" e "Tá na hora do Jair já ir embora".

Como é hábito no Brasil, todos os assuntos são desculpa para um funk, um forró, um sertanejo.

No caso das eleições presidenciais mais bipolarizadas da história recente do país, houve sons para todos os gostos. Os apoiantes de Lula da Silva, que venceu a corrida e regressou à Presidência da República, não pouparam na imaginação e criaram ritmos e letras que ficam na memória contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Estes são alguns dos exemplos que colocaram toda a gente a cantar.

A mais conhecida deve ser esta "Tá na hora do Jair já ir embora", dos Maderada, que conta com milhões de visualizações no YouTube.

Vai dar PT, vai dar

Entrega a faixa pro papai

Lula é o cara





