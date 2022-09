O sismo de magnitude 6,8 destruiu pontes, descarrilou comboios e instalou o pânico. Chegou a seremitido um alerta de tsunami, já desativado. desativado. Veja os vídeos e as imagens.

Mundo 6 3 min.

Alerta tsunami

Vídeo. Violento terramoto atinge Taiwan e deixa rasto de destruição

AFP O sismo de magnitude 6,8 destruiu pontes, descarrilou comboios e instalou o pânico. Chegou a seremitido um alerta de tsunami, já desativado. desativado. Veja os vídeos e as imagens.

Um forte terramoto atingiu a costa sudeste de Taiwan neste domingo, provocando um aviso de tsunami na região que acabou por ser levantado.

O epicentro do terramoto, com uma magnitude de 6,8 da escala Ritcher, ocorreu pouco depois das 14h44, hora local (06h44 GMT), e estava localizado a cerca de 50 km a norte da cidade de Taitung, na costa leste de Taiwan, a uma profundidade de dez quilómetros.

Inicialmente o Serviço de Pesquisa Geológica estimou em 7,2 a intensidade do sismo, tendo mais tarde diminuído para 6,9. O gabinete de meteorologia de Taiwan considerou que o terramoto teve uma magnitude de 6,8.

6 O sismo de 6,8 abalou fortemente Taiwan este domingo, dia 18, com as equipas de bombeiros a resgatar pessoas dos destroços. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O sismo de 6,8 abalou fortemente Taiwan este domingo, dia 18, com as equipas de bombeiros a resgatar pessoas dos destroços. AFP O sismo de 6,8 abalou fortemente Taiwan este domingo, dia 18, com as equipas de bombeiros a resgatar pessoas dos destroços. AFP O sismo de 6,8 abalou fortemente Taiwan este domingo, dia 18, com as equipas de bombeiros a resgatar pessoas dos destroços. AFP O sismo de 6,8 abalou fortemente Taiwan este domingo, dia 18, com as equipas de bombeiros a resgatar pessoas dos destroços. AFP O sismo de 6,8 abalou fortemente Taiwan este domingo, dia 18, com as equipas de bombeiros a resgatar pessoas dos destroços. AFP O sismo de 6,8 abalou fortemente Taiwan este domingo, dia 18, com as equipas de bombeiros a resgatar pessoas dos destroços. AFP

Pouco depois do abalo que deixou um rasto de destruição, a Agência Meteorológica Japonesa e o Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico emitiram um aviso de tsunami, mas horas mais tarde cancelaram o alerta anunciando já não haver qualquer ameaça.

Quando o alerta foi emitido, milhares de pessoas refugiaram-se em abrigos no sudoeste do Japão, quando o tufão Nanmadol se dirigiu para a região, levando as autoridades a recomendar a retirada de mais de quatro milhões de moradores. O cancelamento do aviso acalmou a população.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Edifícios desmoronados

Na cidade de Yluli, um edifício com uma loja de conveniência no rés-do-chão desmoronou-se. Vídeos da Agência Central de Notícias de Taiwan mostram residentes em pânico a saírem apressados do edifício enquanto este desabava numa espessa nuvem de poeira.

A administração dos caminhos-de-ferro de Taiwan (TRA) relatou o descarrilamento de um comboio na estação de Hualien após a queda de um bloco de betão provocado pelo sismo. Fotos publicadas pela agência Taiwanesa mostram seis vagões do comboio inclinados na estação. O TRA, que dizia que 20 passageiros estavam a bordo, não comunicou quaisquer feridos.

O tremor também foi sentido na capital Taipé e na cidade de Kaohsiung, no sudoeste do país.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Sem água nem eletricidade

Nas redes sociais, os residentes postaram vídeos de luzes de teto e pinturas a balançar. O presidente Tsai Ing-wen de Taiwan exortou as pessoas a estarem vigilantes quanto ao risco de réplicas. "O abastecimento de água e eletricidade em algumas áreas também foi afetado pelo terramoto", escreveu o chefe de estado no Facebook, sublinhando que os esforços de salvamento estão em curso.

Noutro vídeo, um homem descreve estar preso numa ponte onde a estrada em ambos os extremos se desmoronou transformando-se numa pilha de alcatrão e betão.

Outro post no Facebook mostra imagens da piscina, cheia de ondas, no 60º andar do The One, um arranha-céus em Kaohsiung, o quarto edifício mais alto de Taiwan. "Está a tremer super forte, eu estou no 60º andar, é tão assustador", declara o homem.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No dia anterior, um sismo de magnitude 6,6 já tinha abalado a mesma área, tendo-se seguiram-se vários tremores de terra.

O terramoto deste foi, contudo, o mais forte. O Centro da Rede Sísmica da China disse que os tremores foram sentidos nas zonas costeiras, incluindo Fujian, Guangdong, Jiangsu e Xangai.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Ilha de muitos sismos

Taiwan e arredores são regularmente atingidos por terramotos devido à sua localização perto da junção de duas placas tectónicas. A ilha encontra-se numa região de intensa atividade sísmica, devido à sua posição no Pacífico. A maioria dos terramotos causa danos mínimos.

Sismo de 3,2 na escala de Richter sentido em Loulé Abalo foi sentido no domingo à noite.

A maioria dos habitantes de Taiwan vive na costa ocidental e em Taipé. A pitoresca costa leste é mais remota e menos povoada, mas atrai muitos turistas, que são atualmente escassos devido à quarentena obrigatória para os viajantes. O terramoto mais mortífero de sempre registado em Taiwan, com uma magnitude de 7,6, ocorreu em Setembro de 1999 e matou mais de 2.400 pessoas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.