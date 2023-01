Vídeo. "Herói" desarma atirador que matou 11 pessoas na Califórnia

Canal de televisão dos EUA mostra um vídeo onde Brandon Tsay, de 26 anos, luta para tirar a arma ao atirador do massacre, evitando que continuasse a disparar.

No sábado passado um homem de 70 anos armado invadiu uma festa das celebrações do Ano Novo Chinês na Califórnia, matando 11 pessoas e ferindo outras tantas. O atirador fugiu tendo-se suicidado no dia seguinte, quando já decorria uma grande investigação policial para encontrar o seu paradeiro.

Agora, sabe-se, que o atirador só não fez mais mortes e feridos porque foi impedido por um corajoso jovem que estava a trabalhar no salão da festa "Lai Lai Ballroom & Studio", em Alhambra, Monterey Park, onde decorreu o massacre.

A cadeia de televisão NBC News divulgou um vídeo, na segunda-feira, onde se vê Brandon Tsay, de 26 anos, a lutar contra o atirador numa sala vazia, conseguindo tirar-lhe a arma semiautomática e forçando-o a sair do local. Nessa altura, já o atirador tinha morto várias pessoas e estava a tentar carregar a arma para continuar a disparar sobre outros participantes da festa.

Foram quatro longos minutos, como se vê no vídeo, em que Brandon Tsay, desarmado, luta com o atirador para o desarmar. O autor do tiroteio ainda o agride, mas o jovem consegue tirar-lhe a arma evitando uma tragédia maior.

O ato de coragem do jovem de 26 anos rapidamente se tornou notícia internacional, tendo Tsay sido entrevistado pela NCB News e outras cadeias de televisão americanas.



Brandon Tsay, o herói do massacre, em entrevista à NBC News. Captura de ecrã

O jovem confessa que ainda desconhece como teve tal coragem de enfrentar sozinho o atirador. Tsay conta que viu o homem de arma apontada para ele e pensou que iria morrer. Quando o viu sozinho, noutra sala, e percebeu que, naquele momento, a arma semiautomática estava vazia e o atirador tentava recarregá-la, decidiu agir. "Percebi que era o momento de o desarmar". Um impulso que Tsay considera ter sido motivado por "um verdadeiro milagre", o facto de a arma estar descarregada.

"Percebi que tinha de tirar a arma, desarmá-lo, ou toda a gente iria morrer", vincou no Good Morning America.

Brandon Tsay que nunca tinha antes pegado numa arma tornou-se num "verdadeiro herói" assim o declarou Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que fez questão de visitar o jovem na sua casa, numa reportagem emitida pela CBS News.

"Falamos sobre heróis e agora tenho a oportunidade de conhecer um deles", declarou o governador. "Se houver alguma dúvida, basta olhar para aquele vídeo que todos nós vimos. Este jovem notável que sem hesitar, embora com momentos de medo, assumiu a responsabilidade para salvar inúmeras vidas. Quem sabe quantas vidas ele salvou", disse.



