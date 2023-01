A captura de "El Ratón", líder de um dos mais perigosos carteis de droga do México, foi divulgada pelo governo mexicano. A detenção de Ovídio está a gerar uma onda de violência em Sinaloa.

Vídeo. Veja como a polícia capturou o filho de "El Chapo"

Ovidio Guzmán-López, um dos filhos do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, e cabecilha de um dos mais conhecidos cartéis de droga no México, foi capturado na quinta-feira, em Culiacán, Sinaloa, após meses de investigação.

A captura do narcotraficante, conhecido como "El Ratón" (O Rato) , de 32 anos, foi filmada e o governo mexicano divulgou as imagens. Já em 2019, Ovidio fora capturado pelos federais mas foi libertado devido à onda de violência que a sua detenção gerou na cidade, com o cartel em guerra com as forças policiais.



O mesmo está a acontecer agora, desde a sua detenção na quinta-feira, fruto de seis meses de investigação sobre o seu paradeiro no México e nos Estados Unidos. Acabou por ser preso na cidade do seu cartel e foi já detido numa prisão de alta segurança.

Veja o momento da captura de "El Ratón"



Pela cidade, membros do crime organizado têm gerado o caos, com tiroteios, explosões e corte de estradas que já originaram a morte de 29 pessoas. É uma autêntica guerra por terra e ar, com aviões militares a serem alvo de potentes disparos.



O ministro da Defesa, Luis Cresencio Sandoval, disse que entre os 29 mortos, dez eram membros das Forças Armadas mexicanas e 19 pertenciam a grupos criminosos na origem dos violentos distúrbios.

Para os EUA, El Ratón" é o principal responsável pelo tráfico de droga do México para o país pelo que, a polícia federal chegou a oferecer uma grande recompensa pela sua captura.



Detenção de filho de El Chapo provoca o caos em Sinaloa O chefe de Estado mexicano negou que captura esteja relacionada com a visita do seu homólogo norte-americano Joe Biden.

Do cartel de Sinaloa chegou sexta-feira um ultimato: Se Ovidio não for libertado em 72 horas, estações de gás e edifícios governamentais vão ser queimados e destruídos. O cartel teme agora que "El Ráton" seja extraditado para os EUA.

"El Chapo", o pai está a cumprir pena numa prisão de alta segurança dos EUA, sendo que o seu filho Ovidio, é também considerado uma pessoa perigosa.

A captura de Ovidio ocorreu poucos dias antes da visita do Presidente norte-americano, Joe Biden, ao México, onde irá participar na cimeira interamericana nos dias 9 e 10 de janeiro. Também o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, comparecerá ao evento, e o governo mexicano está agora a reforçar a segurança do país.

