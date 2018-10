Candidato da extrema-direita às presidenciais brasileiras dirigiu-se a manifestantes em São Paulo.

Vídeo. "Vamos varrer esses bandidos vermelhos do Brasil", diz Bolsonaro

Falando em São Paulo aos milhares de manifestantes através de videoconferência por telemóvel, Jair Bolsonaro deixou diversas mensagens dirigidas aos opositores, ameaçando não só o PT, mas também o candidato rival na segunda volta das eleições presidenciais do próximo domingo, Fernando Haddad, e classificando o jornal Folha de São Paulo como "fake news". "Vamos varrer esses bandidos vermelhos do Brasil", afirmou, prometendo "uma limpeza nunca vista na história desse Brasil" caso seja o escolhido, conforme o atestam as sondagens.

Durante o discurso, que se prolongou por cerca de dez minutos, Bolsonaro também dirigiu palavras de azedume e desprezo ao ex-presidente Lula e a Fernando Haddad, rival no duelo do próximo domingo. "Senhor Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na prisão", gritou. E adicionou: "Brevemente você terá Lindbergh Farias [senador eleito pelo PT] para jogar dominó no xadrez. E aguarde, o Haddad vai chegar aí também, mas não será para visitá-lo, não; será para ficar alguns anos ao seu lado".

Alargando as ameaças a todo o Partido dos Trabalhadores (PT) com linguagem que visava desvalorizar os opositores, o candidato de extrema-direita acentuou: "Petralhada, vocês não terão mais ONG para saciar a fome de mortadela de vocês. Verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês".

E aproveitou o andamento para estender as críticas a uma parte da imprensa. "Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil. Vocês não terão mais verba publicitária do governo. Imprensa livre, parabéns! Imprensa vendida, meus pêsames", vociferou, apelando à mobilização de todos para que votem nas eleições do próximo domingo.

