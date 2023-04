Clientes conseguiram escapar ilesos à queda da estrutura de 5 metros.

Mundo 1

Insólito

Vídeo. Teto desaba em restaurante de Hong Kong

Filipa MATIAS PEREIRA Clientes conseguiram escapar ilesos à queda da estrutura de 5 metros.

Os clientes do restaurante Tao Heung, em Hong Kong, conseguiram escapar ilesos ao desabamento de um teto falso. O incidente ocorreu na manhã de segunda-feira, no centro comercial de New Territories, revela o South China Morning Post.

As imagens do desabamento rapidamente começaram a ser partilhadas nas redes sociais e mostram várias pessoas a fugir do local.

A estrutura que desabou tinha 5 metros de comprimento e 1 metro de largura, revelaram as autoridades, acrescentando que já abriram uma investigação.

Tao Heung é um dos restaurantes listados no site do Conselho de Turismo de Hong Kong e está credenciado pelo Qualified teacher status (QTS). Para voltar a abrir as portas depois deste incidente, o restaurante terá por isso de passar por uma série de avaliações para garantir que cumpre os padrões de segurança.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.