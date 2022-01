Até um raro tornado de neve atingiu a ilha de Andros vindo diretamente do mar. Veja os vídeos e as imagens do país mediterrâneo pintado de branco.

Manto branco

Vídeo. Tempestade de neve histórica e frio de -14 graus param a Grécia

A Grécia é um dos mais famosos postais turísticos de verão na Europa, com as suas águas azuis cristalinas, praias e de paisagens de cores quentes. Por isso, as imagens das ilhas cobertas por um manto de neve, que chegou à beira-mar se tornam mais impressionantes e correm mundo.

Nos últimos dois dias, a Grécia foi afetada por um forte nevão que “parou” o país, com escolas, serviços públicos e comércio encerrado. Até o parlamento fechou portas. Apenas os supermercados e farmácias continuaram abertos em Atenas e ilhas vizinhas.

Na capital, os termómetros desceram até aos 14 graus negativos, sendo esta tempestade de neve, batizada de Elpida, a maior registada desde 1968, como declarou o diretor do Observatório Nacional de Atenas, Kostas Lagouvardos, ao canal de televisão grego ANT1. Também Christos Zerefos, professor de física atmosférica confirmou para “a situação extrema” vivida no país, nestes dois últimos dias.

O nevão foi tal que milhares de veículos ficaram presos nos seus veículos, na maior estrada de Atenas, na segunda-feira. As autoridades divulgaram que mais de 3500 pessoas retidas nos veículos foram resgatados pelas equipas de emergência, uma operação que demorou horas.

A somar ao forte nevão, Atenas foi também brindada com um tornado marinho que se formou no mar e rodopiou até terra transformando-se num tornado de neve.

O fenómeno é raro e breve, geralmente não causa perigo, mas impressiona, como se pode ver nos vídeos publicados nas redes sociais. A par com a Grécia também Istambul foi afetada pelo forte nevão que obrigou igualmente ao encerramento de muitos serviços.

Veja as imagens da Grécia pintada de branco:

