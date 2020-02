Polémica aumenta. Deputado autor da gravação apresenta queixa à polícia. Ativista e companheira que divulgaram vídeo são presos.

Mundo 3 min.

Vídeo sexual de político francês seria destinado a namorada de russo que o divulgou

Paula SANTOS FERREIRA Polémica aumenta. Deputado autor da gravação apresenta queixa à polícia. Ativista e companheira que divulgaram vídeo são presos.

O escândalo que abala o meio político francês ganhou ontem novos desenvolvimentos dignos de um thriller político.



Os vídeos sexuais pertencentes a Benjamin Griveaux (na foto de abertura com Macron) terão sido filmados por este político, em 2018, e destinados àquela que é a atual companheira de Piotr Pavlenski (foto abaixo), escreve o Le Parisien.

Na altura, o deputado próximo de Macron terá trocado mensagens íntimas com esta francesa, de 29 anos, natural de Metz, avança este jornal e a BFMTV, citando fontes policiais.

AFP

E entre essas mensagens, encontrar-se-ia o vídeo alegadamente de Griveaux com cenas de masturbação, segundo este diário francês. Imagens que foram a semana passada divulgadas pelo russo Pavlenski e que originaram a queda política de Griveaux, o candidado à câmara de Paris pelo partido La République En Marche (LREM), fundado pelo presidente Emmanuel Macron.

Imagens de teor sexual levam candidato de Macron a desistir da corrida à Câmara de Paris Benjamin Griveaux garante que há mais de um ano está, juntamente com a sua família, a ser sujeito a “declarações difamatórias, ataques anónimos, ao roubo de conversas privadas e a ameaças de morte”.

Queixa por invasão de privacidade

Griveaux apresentou queixa à polícia pela divulgação do vídeo e sábado à noite, a companheira de Piotr Pavlenski foi presa e colocado sob custódia policial “sob acusação de invasão de privacidade e divulgação sem o consentimento da pessoa envolvida de imagens de natureza sexual”, declarou o Ministério Público de Paris.

"Esperamos identificar a cadeia de responsabilidade nesta operação de desestabilização política", disse Richard Malka, advogado do deputado, citado pelo Le Parisien.

Presos por crimes diferentes

Falta apurar se a francesa, que tem uma relação com Pavlenski desde janeiro do ano passado, forneceu as imagens ao namorado ou se estas foram pirateadas sem o seu conhecimento.

Também ontem o artista russo foi ontem detido juntamente com a companheira, tendo a polícia surpreendido o casal à saída de um hotel em Paris.

AFP

Mas, Pavlenski, não está preso pela mesma acusação. O ativista russo foi indiciado por "violência em grupo" num outro caso, ocorrido na noite da última passagem de ano, quando se envolveu numa luta num apartamento em Paris. Terá se armado com uma faca de cozinha e duas pessoas ficaram feridas neste incidente.

De acordo com o Código Penal francês, a infração por "invasão de privacidade" pode resultar em condenação dois anos de prisão e multa de 60 mil euros, informa a imprensa gaulesa.

Ameaça de divulgação de mais vídeos

Além do vídeo de Griveaux, Piotr Pavlenski ameaçou ter mais vídeos do mesmo cariz de outros políticos que também iria divulgar.

O ativista russo justificou querer “denunciar os altos funcionários e representantes políticos que mentem aos seus eleitores e impõem à sociedade o puritanismo que eles desprezam”.

AFP

Griveaux é para este artista um político “cínico” como definiu em entrevista ao Le Liberation, porque o seu comportamento sexual revelado pela gravação não corresponde à imagem que ele queria dar na campanha, na qual usou a sua mulher para obter votos.

Quando o escândalo estourou com a divulgação do video do deputado num site criado pelo ativista, e entretanto já encerrado pela polícia, Griveaux declarou publicamente que o tal site e as redes sociais "lançaram um ataque vil” contra a sua vida privada e que a sua família não merecia o que estava a acontecer. O político acrescentou ainda que “ninguém devia ser submetido a este tipo de abuso”. A classe política apoiou toda o deputado insurgindo-se contra Piotr Pavlenski.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.