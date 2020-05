Médicos e enfermeiros do hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, formaram um cordão para receber, em protesto, a chefe do executivo.

Vídeo. Profissionais de saúde viram as costas a primeira-ministra belga

Médicos e enfermeiros do hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, formaram um cordão para receber, em protesto, a chefe do executivo.

Dezenas de profissionais de saúde voltaram literalmente as costas à primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, em protesto contra a gestão da pandemia pelo governo do país.

Fazer compras na Bélgica poderá ser uma possibilidade já a partir desta semana Apesar de a fronteira entre o Luxemburgo e a Bélgica só reabrir oficialmente a 8 de junho, a possibilidade terá sido avançada pelo ministro dos Negócios Estangeiros, Jean Asselborn, este sábado.

Médicos e enfermeiros do hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, formaram um cordão para receber a chefe do executivo. Mas quando a comitiva governamental chegou os profissionais viraram as costas.

As imagens têm corrido mundo através da rede social Twitter, desde que foram partilhadas, no sábado à noite.

Damn. The Prime Minister of Belgium visited a hospital, and was greeted like this 👇🏻 pic.twitter.com/mKHFtRLRdX — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 16, 2020



A ação também quis contestar a decisão do governo de recrutar pessoal não qualificado para dar apoio ao pessoal de enfermagem em vez de contratar profissionais especializado, segundo avança o jornal 'The Brussel Times'.



A notícia do protesto tornou-se viral nas redes sociais numa altura em que a Bélgica ultrapassa já os nove mil mortos por covid-19. O país, com 55,280 infetados, é um dos países do mundo com maior mortalidade por habitante, no que respeita ao novo coronavírus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.