Um agente chegou a empunhar a arma. Primeiro-ministro francês deixou hoje duras críticas aos agressores e a um simulacro de decapitação de uma imagem de Macron em Angoulême.

Vídeo. Polícias atingidos por coletes amarelos em Paris

Um agente chegou a empunhar a arma. Primeiro-ministro francês deixou hoje duras críticas aos agressores e a um simulacro de decapitação de uma imagem de Macron em Angoulême.

Diversos agentes da polícia francesa que se deslocavam em motos foram ontem atingidos por manifestantes do movimento coletes amarelos em Paris em imagens difundidas também no Twitter. Um dos polícias chegou a empunhar a arma de serviço e uma das motos teve mesmo de ser abandonada quando os polícias não tiveram outro remédio que não fosse fugir.



O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, usou a mesma rede social para condenar quem agrediu, teve gestos anti-semitas e simulou uma decapitação de Emmanuel Macron, reclamando penalizações para os envolvidos. Ausente no Chade, celebrando a quadra natalícia em N'Djamena com um contingente militar gaulês de 900 elementos envolvidos na operação de combate a grupos terroristas no Sahel, o Presidente fez um apelo à calma.



Un simulacre de décapitation du chef de l’Etat… Des agressions d’une violence inouïe contre des policiers… Des gestes antisémites en plein Paris… Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et de sanctions pénales. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) December 23, 2018





VIDÉO - Un policier sort son arme à feu alors que des motards de la police sont attaqués sur les #ChampsElysées : nouvelles images de la scène. #GiletsJaunes #ActesVI pic.twitter.com/j8vpLuMbCK — Clément Lanot (@ClementLanot) December 22, 2018





Os cânticos anti-semitas em Montmartre, com vários manifestantes que entoaram "La quenelle", música do humorista anti-semita Dieudonné:



▶️ A Montmartre, plusieurs gilets jaunes entonnent "La quenelle", chanson de l'humoriste antisémite Dieudonné pic.twitter.com/B0IySJFgzX — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) December 22, 2018

E o simulacro de decapitação do Presidente francês, Emmanuel Macron, registado em Angoulême, situação que motivou já a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público francês:



Effigie d'Emmanuel Macron décapitée à Angoulême: le Parquet ouvre une enquête https://t.co/v3Wz1cXNXd pic.twitter.com/iIbgIIFWj6 — Charente Libre (@charentelibre) December 22, 2018





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.