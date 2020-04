Um grupo de amigos violava as regras do isolamento num telhado em Palermo, na Sicília, quando foram surpreendidos por um helicóptero da polícia.

Vídeo. Polícia italiana interrompe churrasco entre amigos com helicóptero

Faz no domingo uma semana que a polícia italiana se viu obrigada a interromper um churrasco num telhado de um prédio de Palermo, na Sicília. Podia passar por uma rusga sem grande significado se não fosse pela forma como as autoridades decidiram proceder à operação. Um helicóptero sobrevoou o lugar onde vários amigos quebravam as regras do isolamento para um convívio com música sem grande discrição. Quando o helicóptero se aproximou, o grupo lançou fogo de artíficio.

As queixas dos vizinhos eram já muitas e a polícia decidiu pôr fim à festa com os próprios participantes a partilharam imagens da intervenção policial nas redes sociais: "Esta é a melhor forma de combater o vírus", pode ler-se. Segundo o Giornale di Sicilia, está em curso uma investigação para tentar identificar as pessoas presentes no churrasco. Incapazes de resistir ao apelo calor com sabor a verão, estes sicilianos enfrentam agora uma investigação que pode resultar num pesado castigo.



Arriscam, ainda, a ser denunciados num tribunal de menores por permitirem a presença de crianças numa zona sem parapeitos, que, por conseguinte, não satisfazia os requisitos de segurança. Os participantes são também alvo de um processo criminal por terem usado fogo de artifício.



Leoluca Orlando, presidente da Câmara de Palermo, descreveu os protagonistas do caso como "criminosos inconscientes". Dois dias após o incidente, um dos indivíduos fez o seu ‘mea culpa’ na imprensa local. "Eu não queria ofender ninguém. Nem o Presidente da Câmara nem o Estado, que fazem tudo por nós. Eu peço desculpa", afirmou o siciliano de 30 anos. O jovem assegura que tinha bebido álcool quando subiu ao telhado e que as suas memórias estão confusas. Vou pagar pelo que fiz", concluiu.

