Vídeo. Peixes resgatados de rio quase seco em Espanha

Peixes foram transferidos para outro rio nas imediações.

A seca prolongada em Espanha está a ter impacto no nível das águas fluviais e as autoridades já tiveram de resgatar peixes de um rio quase seco, revelou a agência Reuters.

O rio Onyar, em Girona, ficou numa situação crítica com as temperaturas anormalmente elevadas que se têm feito sentir na região nos últimos dias. Por isso, na passada quarta-feira, as entidades competentes viram-se obrigadas a transferir os peixes nativos para o rio Ter, localizado a dez quilómetros de distância, que tem níveis de água mais altos.

Para levar a cabo este processo, os peixes tiveram de ser atordoados com pequenos choques elétricos e de seguida foram colocados em baldes de plástico, como mostram imagens partilhadas no Twitter.

A situação de seca em Espanha tem vindo a agudizar-se porque nos últimos 36 meses os níveis de chuva ficaram abaixo da média. Como consequência, os reservatórios de água em Espanha estão com 50% da sua capacidade.

Porém, há locais onde a situação é mais preocupante, como no nordeste da Catalunha e no sul da Andaluzia, onde os níveis de reservas caíram 25%.

