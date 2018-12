Ex-Presidente norte-americano fez visita surpresa a hospital em Washington e distribuiu presentes pelas crianças.

Vídeo. Obama faz de Pai Natal

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, resolveu fazer uma visita ao Children's Hospital em Washington e, vestindo a pele de Pai Natal durante algum tempo, distribuiu presentes pelas crianças.







Barack Obama com o saco dos presentes. Foto: Gabinete de Barack Obama

"Durante a visita, Obama foi saudar os doentes aos quartos e fez paragens em diversas salas, entregando presentes de Natal que ele e o seu pessoal recolheram", revelou o hospital através de comunicado. "Teve ainda oportunidade de passar algum tempo com pais e filhos que têm passar esta quadra no hospital e ainda gravou uma mensagem para o serviço interno de televisão, desejando a todos os pacientes que não conseguiu visitar votos de festas maravilhosas".

O ex-Presidente conviveu com as crianças e tirou 'selfies'. Foto: Gabinete de Barack Obama

Citado pelo Washington Post, Kurt Newman, presidente e diretor executivo do Children's National Health System, elogiou Barack Obama. "Tenho a certeza que esta visita vai ser falada durante muitos anos. Numa fase do ano tão preenchida e em que ninguém quer estar no hospital, o afeto e o calor natural de Obama permitem elevar os espíritos de crianças, pais e de cada um dos elementos do pessoal do hospital que foi encontrando pelo caminho durante a visita".







