O felino, de três anos, esteve em perigo de vida durante cinco dias. Estava preso entre o motor e o pneu de um carro em circulação. Foi salvo e hospitalizado.

Vídeo. O incrível resgate do gato Spider preso no pneu de um carro

Para as equipas de resgate britânicas foi um milagre o pequeno gato Spider ter sobrevivido e a história do pequeno felino contada pelos salvadores bombeiros de Runcorn, Reino Unido, depressa se fez notícia no país.

O pequeno gato, preto e branco, que era procurado pelos donos há duas semanas e meia, encontrou no carro de uma residente em Runcorn, Cheshire, um local para se aquecer da vaga de frio britânica. Spider encontrou uma pequena brecha entre o pneu do carro e a estrutura, e entrou. Na altura o veículo estava parado. Só que, depois, já não conseguiu sair e ficou preso, entre o pneu e o motor, durante cinco dias, sem comida nem bebida, com o automóvel a ser utilizado frequentemente.



A condutora do veículo só deu pela presença do pequeno gato quando foi colocar ar nos pneus. Foi então que ouviu uns miados baixinhos e chamou os bombeiros de Runcorn que, por sua vez, pediram ajuda à equipa de salvamento da Real Sociedade para a Prevenção Contra a Crueldade Contra Animais (RSPCA - sigla em inglês).

Na operação de resgate, filmada pelos bombeiros de Runcorn e publicada nas redes sociais, os bombeiros tiveram de elevar o veículo e retirar o pneu do carro. Só assim, a inspetora da RSPCA, Nadine Pengilly, conseguiu retirar Spider da sua "prisão".

"O Spider ficou completamente preso num espaço muito pequeno entre o motor e o arco do pneu. Quando espreitei, consegui vê-lo. Felizmente, conseguimos alcançá-lo depois dos bombeiros elevarem o carro. Coloquei a mão na pequena brecha, segurei-o pelo pescoço e consegui retirá-lo", contou a inspetora, citada pela imprensa inglesa.

48 horas a soro no hospital

O gatinho estava visivelmente assustado e debilitado, pelo que precisou de tratamento hospitalar. "Estava desidratado, pelo que necessitou de ficar a soro no hospital da RSPCA por 48 horas", explicou Nadine Pengilly, feliz por o bicho estar vivo e sem ferimentos graves. "Apenas sofreu algumas queimaduras ligeiras, foi uma sorte ter sobrevivido, tendo em conta o tempo que ficou preso", disse.

Graças ao microchip de identificação que possui, o gato pôde ser devolvido aos donos que residem a cinco quilómetros de distância de Runcorn.



"Os donos de Spider moram em Frodsham e ficaram muito felizes, já que o gato estava desaparecido de casa há duas semanas e meia", adiantou a inspetora da RSPCA. A perigosa aventura deste felino britânico terminou com um final feliz.

