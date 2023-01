O automóvel da norte-americana incendiou-se numa estrada em Long Island e cinco condutores pararam para resgatar a mulher.

Vídeo. Mulher salva de carro em chamas por "bons samaritanos"

O automóvel da norte-americana incendiou-se numa estrada em Long Island e cinco condutores pararam para resgatar a mulher, colocando as suas vidas em risco.

Susan Denise, de 56 anos, foi resgatada do seu carro em chamas, por cinco homens, na passada segunda-feira, na movimentada estrada de Long Island.

De acordo com o Daily Mail, a norte-americana viajava naquela via, pelas 12h, quando o seu automóvel, um Jeep Liberty 2022 colidiu com o separador central da via, capotou e incendiou-se. A vítima foi salva graças ao rápido apoio prestado por cinco condutores que circulavam naquela via e pararam para salvar a mulher.

No vídeo, publicado por Todd Miranda, vê-se os cinco homens a resgatar a condutora do carro a arder, com as chamas a queimarem a roupa que Susan Denise trazia vestida. Os "bons samaritanos" como lhes chamou o autor do vídeo, puxaram a condutora para longe do automóvel.

"Foi assim que o meu dia começou, conduzindo para oeste na LIE, antes da saída 61. Estes cinco corajosos transeuntes arriscaram as suas vidas para tirar esta mulher de uma bola de fogo ardente de um carro, e para lhe salvar a vida!!", escreveu Todd Miranda na legenda do vídeo que rapidamente se tornou viral. O próprio autor do vídeo foi já entrevistado por canais de televisão dos EUA.

Depois de salva das chamas, Susan Denise foi levada de helicóptero para o hospital universitário de Stony Brook e, segundo informações dadas ao Daily Mail encontrava-se em estado crítico na terça-feira.

