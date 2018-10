Vídeo. Moscovici chama fascista a eurodeputado italiano

Angelo Ciocca pisou os documentos do comissário europeu depois da conferência de imprensa em que Pierre Moscovici analisara a rejeição do Orçamento do Estado italiano por parte de Bruxelas.

"É um cretino, um provocador e um fascista. A atitude foi grotesca": o comissário europeu para os assuntos económicos, Pierre Moscovici, não poupou na linguagem para classificar o eurodeputado italiano Angelo Ciocca. E juntou aquelas duas frases em afirmações à televisão CNews, depois de este ter tirado um sapato para pisar documentos que Moscovici utilizara esta semana durante a conferência de imprensa sobre a rejeição do Orçamento do Estado italiano por parte da Comissão Europeia.



O próprio eurodeputado italiano partilhou o vídeo na sua conta de Twitter e salientou que usara um sapato "made in Italy" para mostrar o desagrado perante a rejeição do orçamento. E reagiu com críticas a Moscovici, considerando-o incoerente. "Itália merece respeito e os euroimbecis têm de o entender. Não baixamos a cabeça", escreveu.



A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) October 23, 2018

La vera « violenza (non solo) simbolica» é l’INCOERENZA di @pierremoscovici che dice di aver sforato il deficit perché in Francia c’erano 6 milioni di poveri. I 5 milioni di poveri ITALIANI valgono meno ?

C’è la paura di un’Italia che sta alzando la testa ? https://t.co/AjdvpKuGTZ — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) October 24, 2018

Não é a primeira vez que Moscovici se refere ao fascismo a propósito do Governo italiano: em setembro passado, o comissário europeu para os assuntos económicos e financeiros mencionou a existência de "pequenos Mussolinis na Europa". E Matteo Salvini, o líder da extrema-direita que é vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, sugeriu que Moscovici "lavasse a boca antes de insultar Itália, os italianos e o seu governo legítimo".



Numa decisão inédita, a Comissão rejeitou um orçamento, solicitando que o Governo de Itália submetesse novo documento num prazo de três semanas. Mas os governantes italianos têm recusado qualquer reformulação do documento apresentado a Bruxelas.



