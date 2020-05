Registado em vídeo momento de constrangimento de Nelson Teich.

Vídeo. Ministro da saúde brasileiro fica a saber pelos jornalistas sobre a reabertura de ginásios e salões de beleza

Ana B. Carvalho Registado em vídeo momento de constrangimento de Nelson Teich.

O ministro da saúde brasileiro, Nelson Teich, tomou conhecimento através dos jornalistas, durante uma conferência de imprensa, que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a reabertura de ginásios, salões de beleza e barbearias.

A cena, registada em vídeo, é bastante clara. O encarregado pela pasta da saúde do Brasil não teve qualquer parecer na decisão de reabertura dos estabelecimentos que Bolsonaro considera "serem essenciais para a saúde da população".



O momento insólito aconteceu esta segunda-feira, numa conferência de imprensa que acontecia no momento em que o decreto de Bolsonaro era publicado no Diário Oficial da União. Ao ser confrontado com a notícia, Nelson Teich pergunta "Ele decidiu isso aí? Saiu hoje isso?". Ao ser informado que Bolsonaro acabava de comunicar o fato, Teich olhou para o secretário-executivo do ministério da saúde Eduardo Pazuello, que dá sinal de também não ter qualquer conhecimento do assunto. "Não é atribuição nossa. É uma decisão do presidente", responde por fim o ministro.

Mano, o Ministro da Saúde sendo informado pela imprensa de que o Presidente definiu salão de cabeleireiros e a academia como serviço essencial pic.twitter.com/85gO5qC9vq — Samuel (@SamPancher) May 11, 2020

"Coloquei hoje, porque saúde é vida: academias, salão de beleza e cabeleireiro, também. Higiene é vida. Só três [foram definidas] hoje", disse o Bolsonaro sobre o decreto.



O ministro da saúde brasileiro disse que acredita "que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas", e acrescentou "mas só pra deixar claro: é uma decisão do ministério da economia, não é nossa".



Morreram mais enfermeiros no Brasil do que em Itália e Espanha juntas Na linha da frente da pandemia, 98 enfermeiros brasileiros morreram vítimas da covid-19.

Agora, o discernimento quanto à abertura destes estabelecimentos passa pelos governos locais, já que mesmo com a autorização presidencial, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é de responsabilidade dos estados e municípios determinarem o que abre e encerra nas suas regiões. Dessa forma, esses serviços deverão permanecer fechados até que haja a autorização dos governos locais.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.