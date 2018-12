Amber Rudd não gostou de ver o Presidente da Comissão Europeia mexer no cabelo de Pernilla Sjölin, nem da forma como agiu com a primeira-ministra Theresa May.

Vídeo. Ministra britânica acusa Juncker de comportamento "grotesco" com as mulheres

Amber Rudd, ministra britânica do Trabalho, mostrou-se muito crítica em relação ao Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, acusando-o de comportamento "grotesco" em relação às mulheres e insinuando que deveria ser apresentada uma queixa contra as suas atitudes.

Em entrevista ao diário The Telegraph, Rudd exemplificou com a forma como, na semana passada, na altura do Conselho Europeu, Juncker mexeu no cabelo de Pernilla Sjölin, chefe do protocolo da União Europeia. "É grotesco. Se isso acontecesse no nosso Parlamento, espero que houvesse uma queixa formal. Quando eu ia à União Europeia para reuniões tinha sempre uma terrível constipação para me escapar àqueles abraços de urso. Todos os comissários europeus gostam de dar grandes abraços", disse ao jornal.

Por outro lado, a antiga ministra da Igualdade e do Interior que substituiu Esther McVey há cerca de um mês, referiu-se ainda ao encontro do passado dia 13 entre Juncker e Theresa May, quando o antigo primeiro-ministro luxemburguês segredou ao ouvido da britânica. "Foi medonha a forma como ele tocou a primeira-ministra. Não me agradou nada", referiu.



