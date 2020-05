Dois franceses tentaram fintar as proibições para tomar um banho de mar. Queriam mas não passaram despercebidos.

Vídeo. Mascaram-se de bóia para mergulhar em França

Dois franceses tentaram fintar as proibições para tomar um banho de mar. Queriam mas não passaram despercebidos.

Em poucas horas o vídeo gravado num areal de Var, na Provença-Alpes-Costa Azul, em França, tornou-se viral nas redes sociais. Em menos de 24 horas ultrapassou as 60 mil visualizações.

O episódio aconteceu este fim-de-semana, antes da entrada em vigor da primeira fase de desconfinamento no país vizinho.

Mascarados de bóia, dois amigos resolveram fintar as proibições para tomar um banho de mar. O objetivo inicial era passarem despercebidos. Tanto não passaram que, à saída da água foram imediatamente repreendidos por um vigilante.

No vídeo, percebe-se que ambos ficaram desorientados com o apito. Segundo a imprensa local, um dos infratores foi capturado pelas autoridades ainda no areal.

"Eu joguei e perdi. Se puder fazer muita gente sorrir e alegrar um pouco durante este período, pagaremos de bom grado a nossa multa. Vale bem os 135 euros! Não tenho remorsos", justificou ao Nice-Matin.

Para já, o acesso às praias francesas continuam proibido. Cabe às comunas assegurar o cumprimento da norma.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.