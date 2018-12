Na comunicação ao país como reação aos "coletes amarelos", o Presidente francês revelou várias medidas de apoio a trabalhadores e reformados, decretando um "estado de emergência económica e social". Veja aqui o seu discurso, já criticado por Jean-Luc Mélenchon.

Vídeo. Macron anuncia aumento do salário mínimo em 100 euros

Na comunicação ao país como reação aos "coletes amarelos", o Presidente francês revelou várias medidas de apoio a trabalhadores e reformados, decretando um "estado de emergência económica e social". Veja aqui o seu discurso, já criticado por Jean-Luc Mélenchon.

Aumento do salário mínimo em 100 euros mensais, não cobrar impostos sobre as horas extraordinárias dos trabalhadores a partir de janeiro (medida que deveria entrar em vigor no mês de setembro) ou a anulação do aumento da contribuição social para reformados com vencimentos inferiores a dois mil euros ou um prémio de final de ano isento de impostos pedido a todos os patrões "que possam pagar" foram as principais medidas anunciadas por Emmanuel Macron na muito aguardada comunicação ao país depois de quatro fins de semana de manifestações do movimento dos "coletes amarelos". "Queremos uma França em que possamos viver dignamente do nosso trabalho", resumiu.

Quanto ao famoso imposto de solidariedade sobre as fortunas (ISF, na designação francesa), "não haverá recuo, porque isso nos enfraqueceria", disse, lembrando a necessidade de lutar contra a evasão fiscal e de melhorar o comportamento das contas públicas.



"Não esqueço que existe uma cólera, uma indignação, muitos dos franceses partilham-na. Esta cólera é mais profunda e pode ser a nossa oportunidade. Não soubemos dar uma resposta e aceito a minha parte da responsabilidade. Admito mesmo que possa ter ferido alguns de vós com as minhas palavras, mas não retomaremos o curso das nossas vidas sem que alguma coisa mude", concordou.



"Vários outros países atravessam uma crise como o nosso, mas acredito que podemos encontrar juntos uma saída", indicou, decretando "o estado de urgência económica e social" em França e prometendo que o primeiro-ministro vai apresentar amanhã as suas ideias aos deputados.



Elementos dos "coletes amarelos" seguiram o discurso de Macron e foram tomando notas, neste caso num restaurante em Fay-au-Loges, perto de Orléans. Foto: AFP

"Devemos conduzir uma profunda reforma do Estado. Um debate sem precedentes deverá realizar-se a nível nacional nas nossas diferentes instituições", apontou, voltando a sublinhar que "nenhuma violência irá beneficiar de indulgência", porque "misturaram reivindicações legítimas com um encadeamento de violência inadmissível".

Entretanto, Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de esquerda França Insubmissa, já deixou críticas ao discurso do chefe de Estado. "Emmanuel Macron acha que uma distribuição de trocos pode acalmar a revolta dos cidadãos. Cabe aos que participam nesta ação dizer se isso lhes serve", sintetizou.



Durante o dia, o Presidente francês recebera o líder do Senado, Gérard Larcher, mas também o presidente da Assembleia, Patrick Bernasconi, além de dirigentes de diferentes áreas, incluindo sindicatos e organizações patronais.

Na quarta e mais recente etapa das manifestações dos "coletes amarelos", cerca de 140 mil pessoas protagonizaram protestos por todo o país, apesar de ter sido anunciado, antes dos protestos do último sábado, que a subida das taxas impostas aos combustíveis não iria registar-se.







