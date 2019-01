Jérôme Rodrigues sofreu ferimentos no olho direito por causa de uma granada defensiva.

Vídeo. Luso-francês ferido na manifestação dos coletes amarelos em Paris

Jérôme Rodrigues sofreu ferimentos no olho direito por causa de uma granada defensiva.

Na 11ª semana consecutiva de protestos do movimentos dos coletes amarelos em França, o luso-francês Jerôme Rodrigues, tido como próximo de Eric Drouet, um dos líderes do movimento, sofreu ferimentos num olho por causa da uma granada defensiva durante a manifestação em Paris, perto da Bastilha, numa fase em que se verificavam confrontos com elementos das forças de segurança.

Rodrigues foi assistido pelas forças de socorro e transportado ao hospital para posteriores observações e exames. A polícia interveio para que o ferido fosse assistido, conforme pode ver-se nestas imagens da rede social Twitter, divulgadas pelo diário Le Monde.





O ferido foi depois transportado pelos bombeiros para receber outro tipo de assistência numa unidade hospitalar.

Dados do Ministério do Interior francês indicam que os protestos de hoje reuniram 69 mil manifestantes em todo o país, quatro mil dos quais na capital gaulesa, registando-se incidentes não só em Paris, mas também em Toulouse em Evreux.

De acordo com o Le Monde, desde o início dos protestos do movimento dos coletes amarelos já foram feridos cerca de 1.700 manifestantes e mais de mil agentes da autoridade.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.