Vídeo. Jovem atinge com ovo um senador australiano que fez comentários racistas sobre ataque na Nova Zelândia

Fraser Anning, político de extrema-direita, disse que o atentado em Christchurch aconteceu por causa da imigração muçulmana. Veja aqui o momento em que Anning foi atingido com o ovo e socou o jovem.

Will Connolly, um jovem australiano de 17 anos, atingiu com um ovo a cabeça do senador Fraser Anning, político de extrema-direita que justificara com a imigração muçulmana o ataque em Christchurch, responsável pela morte de 50 pessoas.

Tudo aconteceu ontem, durante uma conferência de imprensa em que Anning defendia a mudança da legislação que, em sua opinião, permite "a migração de muçulmanos fanáticos". O jovem acertou com um ovo na nuca do político ao mesmo tempo que filmava com o seu telemóvel. Em seguida foi duas vezes esmurrado no rosto pelo senador antes de este ser afastado pelo seu próprio pessoal de segurança, enquanto o rapaz era imobilizado no chão até à chegada da polícia.



A ação de Connolly foi mais tarde celebrada na rede social Twitter, tendo o jovem recebido a designação de #eggboy.

I woke up like this... 😂 https://t.co/kHyHA4qSgJ — Will Connolly (@wpconnolly) March 16, 2019

O senador Fraser Anning é um independente por Queensland, depois de ter sido expulso do partido Katter no ano passado devido às suas afirmações de caráter racista. Entretanto, foi já alvo de críticas por parte do primeiro-ministro, Scott Morrison, e pelo líder da oposição, Bill Shorten, tendo ambos revelado a apresentação de uma moção de censura no próximo mês quando o parlamento retomar a atividade.











