Vídeo. Japão em alerta de tsunami depois de sismo de 7,2

As autoridades estão a pedir à população que se afaste o máximo possível das zonas costeiras.Na cidade de Watari já foi dada a ordem de retirada da população.

O nordeste do Japão está em alerta desde as 18h09, hora local, 10h09 no Grão-Ducado, depois de um sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter ter sacudido a região de Miyagi que, em 2011, foi fortemente abalada pelo terramoto seguido de tsunami que, além do rasto de destruição, terminou com um registo de mais de 15 mil mortos e mais dois mil desaparecidos. Há um mês, a região foi abalada por outro forte terremoto que feriu dezenas de pessoas.

Agora, a Agência Meteorológica do Japão estima que a região possa ser novamente atingida por um tsunami com ondas a rondar um metro de altura. O alerta foi comunicado esta manhã, pelo prefeitura de Miyagi que não falou de danos ou vítimas mortais na sequência do sismo.

As autoridades estão a pedir à população que se afaste o máximo possível das zonas costeiras. De acordo com as agências internacionais, devido ao alerta de tsunami, a cidade de Watari emitiu uma ordem de retirada da população cobrindo 2.527 casas e 6.911 residentes.



O tremor de terra terá tido epicentro no mar que banha a costa de Miyagi, a cerca de 60 quilómetros de profundidade no Oceano Pacífico, segundo as autoridades locais.

As imagens que começam a circular nas redes sociais mostram a força do abalo que terá durado apenas alguns segundos.

🚨 Another one. Magnitude 7.2 earthquake struck in northeastern Japan.



Small tsunami advisory issued in Miyagi prefecture.

Um vídeo partilhado pela NHK,mostra como o terremoto foi sentido na cidade de Sendai, na região de Miyagi.



De acordo com os relatos que começam a surgir nos orgãos de comunicação locais, o sismo também sacudiu vários edifícios na capital, Tóquio, a 300 quilómetros de distância.

Entretanto, a AFP conta que Tohoku Electric Power Co já suspendeu a fábrica nuclear de Onagawa. Um porta-voz da elétrica disse à Reuters que a empresa está a avaliar as condições da estação de energia Fukushima Dai-Ichi, que foi destruída pelo grande terremoto de março de 2011, e que causou derrames nucleares e evacuações em massa.





