Vídeo. Já há neve a cair em França

Com os termómetros a descer aos 0ºC, Vosges saltou do verão para o inverno. Desde 2002 que não caia neve, em setembro, na região do Grand Est.

No arranque deste outono, a cadeia montanhosa francesa de Vosges já recebeu os primeiros flocos de neve.

Divulgado no Facebook da Ski & Neige Vosges Infos, o vídeo mostra o primeiro nevão nesta região do Grand Est que passou diretamente do verão para o inverno.

Captadas a 1343 metros de altitude, no Grand Ball, as imagens mostram um manto de neve a formar-se no local.

Desde 2002 que não acontecia. "Esta primeira queda de neve vem três semanas mais cedo do que a média dos últimos 30 anos", acrescenta ainda a página especializada em meteorologia.

