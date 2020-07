Um grupo de quatro homens armados e encapuzados leu um comunicado que reivindica o ataque na terça-feira a uma esquadra da polícia francesa em Bastia. A ação está a ser investigada pelas autoridades francesas.

Vídeo. Independentistas corsos atacam posto policial e confirmam regresso às armas

O dia 14 de julho é um dos mais importantes dias para França. Foi nesse dia, em 1789, que se deu a tomada da Bastilha. Se a revolução francesa ficou marcada na história, menos conhecida é a data de 14 de de julho de 1755 quando Pasquale Paoli foi eleito líder da Córsega no convento de Saint-Antoine de Casabianca.

Foi precisamente neste lugar que quatro homens encapuzados, que anunciaram serem da Frente de Libertação Nacional da Córsega (FLNC), se juntaram na terça-feira, 14 de julho, numa aparição pública perante dezenas de pessoas. O grupo reivindicou um ataque armado a uma esquadra policial francesa em Bastia que já está a ser investigado pelas autoridades.

Pelo menos um orificio causado por um disparo foi descoberto numa das janelas do último andar do edifício da polícia francesa, disse um investigador ao Ouest France. Uma equipa de peritos em investigação forense foi enviada para o local. Além disso, foi iniciada uma investigação que envolve as autoridades locais e forças anti-terroristas, afirmou a procuradora Caroline Tharot.

Durante a aparição pública dos membros da FLNC, os encapuzados repetiram a intenção de reconstituir o histórico grupo armado independentista, que havia deposto as armas em 2014. Em outubro de 2019, o jornal local Corse-Matin tinha participado numa conferência de imprensa clandestina onde o grupo justificou o regresso às armas para fazer frente “à morte programada da Córsega”

Um dos membros presentes leu um comunicado em que sublinhou a necessidade de iniciar um processo de descolonização, bem como de exigir ao Estado francês a devolução das terras roubadas e a liberdade dos militantes corsos encarcerados.

Nessa tarde estava prevista uma reunião para debater os desafios do trabalho político institucional fora do quadro da administração francesa e os quatro militantes independentistas irromperam na iniciativa. O grupo também pediu ao governo "para implementar um verdadeiro processo de reconhecimento do povo corso e de descolonização". O texto sublinha igualmente a necessidade de educação obrigatória em língua corsa desde a creche e a limitação do turismo que multiplica a população da ilha durante os meses de mais calor. O fim do comunicado foi marcado por vários tiros para o ar sob o aplauso dos presentes.

Os diferentes grupos armados fizeram 11 mil atentados em quatro décadas de luta contra aquilo a que chamam ocupação francesa da ilha. Até 2010, o FLNC dominou a política independentista corsa, apesar das constantes divisões e lutas intestinas que provocaram dezenas de mortes entre os separatistas. Em 2014, o grupo anunciou a dissolução.

Em 2015, uma coligação de forças independentistas ganhou as eleições regionais com maioria absoluta. Gilles Simeoni foi eleito presidente da Córsega pela Pè a Corsica.

