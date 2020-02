Os bombeiros franceses foram chamados por volta da 1h. Pelo menos 23 moradores do edifício de sete andares foram realojados.

Vídeo. Incêndio faz cinco mortos e sete feridos ligeiros em Estrasburgo

Os bombeiros franceses foram chamados por volta da 1h. Pelo menos 23 moradores do edifício de sete andares foram realojados.

Cinco pessoas morreram e outras sete ficaram feridas num incêndio que deixou inabitável um edifício de sete andares em Estrasburgo, na madrugada desta quarta para quinta-feira.

L’immeuble où cinq personnes ont perdu la vie et fait sept blessés lors d’un incendie cette nuit à #Strasbourg pic.twitter.com/qAtPPZMDQL — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) February 27, 2020

Chamados por volta da 1h, os bombeiros franceses "tiveram de fazer vários salvamentos" devido ao "fumo espesso, denso e pensado", explicam no comunicado enviado às redações.

Sem inspirar "cuidados urgentes", os feridos ligeiros foram encaminhados para o hospital. Ao todo, 23 moradores foram realojados pela autarquia num ginásio, impedidos de regressar a casa.

🔴 Un incendie fait 5 morts et 7 blessés dans un immeuble à Strasbourg pic.twitter.com/nisnTGBakG — BFMTV (@BFMTV) February 27, 2020

As causas do incêndio continuam por apurar. Esta manhã, a polícia mantinha-se à porta do edifício que fica no bairro da estação central da cidade. No local, estiveram 48 corporações de bombeiros, apoiadas por 23 viaturas.