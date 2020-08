O homem sofreu uma lesão na córnea e fraturou a mandíbula. Durante o ataque, terá ainda perdido a consciência.

Vídeo. Idoso agredido em Washington por chamar a atenção para mulher sem máscara em hotel

O homem sofreu uma lesão na córnea e fraturou a mandíbula. Durante o ataque, terá ainda perdido a consciência.

Um homem foi detido no sábado, em Washington, nos Estados Unidos, depois de ser filmado a atacar um idoso, num hotel. As autoridades revelaram em comunicado que Cody Hansen, de 35 anos, foi acusado de agressão, depois de um incidente ocorrido no estabelecimento.

De acordo com o Sol, as câmaras de videovigilância do espaço captaram o homem a esmurrar a vítima, de 72 anos, depois de esta ter feito um comentário sobre o facto de a namorada do agressor não estar a usar máscara.

De acordo com as autoridades, o idoso sofreu uma lesão na córnea e fraturou a mandíbula. Durante o ataque, o homem terá perdido ainda a consciência.

O incidente ocorreu na sexta-feira e as imagens mostram a vítima sentada e o suspeito a aproximar-se e a dar-lhe um soco. Depois de agredir o idoso, o agressor abandonou o local, e as imagens mostram ainda o cão da vítima a persegui-lo.

O suspeito, que se encontra preso, tinha um mandado pendente no Alasca por um crime relacionado com drogas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.