Vídeo. Homem come banana exposta que foi vendida por 108 mil euros

Um ator de Nova Iorque decidiu comer a famosa "obra de arte" que vem com certificado de autenticidade. Saiba como substituíram a banana.

A banana colada com fita-adesiva na parede do espaço da Art Basel Miami Beach, em Miami, EUA, é a obra de arte mais falada da exposição. Foi até aclamada como “símbolo do comércio global e do humor”.

Da autoria do artista italiano Maurizio Cattelan, a instalação tem sido muito comentada pois já foi vendida a uma francesa por 120 mil dólares (108 mil euros) e tem outra encomenda feita. Devido ao forte intersse o diretor da Galeria Perrotin, que tem esta obra de arte já decidiu aumentar para 150 mil dólares (130,64 mil euros) o valor da peça.

A banana colada à parede é instalação mais concorrida do evento, ao ponto dos organizadores terem sido obrigados a alargar o espaço em redor da banana para os visitantes a poderem admirar.

Mas ontem tornou-se ainda mais falada e novamente notícia mundial.

É que o ator nova-iorquino David Datuna que foi visitar a exposição decidiu ali mesmo realizar uma performance.

Disse que estava com fome e sob o olhar de todos descolou a banana da parede, descascou-a e comeu-a. Depois, foi convidado a sair do espaço, escoltado pela polícia.

E agora? O que será da obra de arte?

Não há problema, descansou Lucien Terras, diretor de relações públicas da galeria Perrotin, com quem o artista trabalha, ao jornal Miami Herald. “[Datuna] não destruiu a obra de arte. A banana é a ideia”.

Segundo explicou a instalação vem com um certificado de autenticidade e os próprios proprietários podem substituir a banana, mantendo a obra de arte, sempre com um aspeto “fresco”.

E de facto, após o ator nova-iorquino ter comido a obra, alguém foi ao supermercado e trouxe outra banana que foi colada à parede e assim renasceu a obra de arte.

Porém, com todos os procedimentos, medidas e posições calculadas pelo seu criador, Maurizio Cattelan, que levou meses e meses a concluir a instalação.

Cattelan foi o autor da famosa sanita criada completamente em ouro, de 18 quilates, que funciona e avaliada em seis milhões de euros. Esteve em exibição no museu Guggenheim de Nova Iorque, onde os visitantes eram convidados a usá-la. Há meses foi roubada do Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, Inglaterra, a casa onde nasceu o antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill.

