Vídeo. Família sobrevive a queda de 75 metros dentro de um carro

Redação Um automóvel com um casal e duas crianças, de quatro e nove anos, caiu num penhasco na costa da Califórnia, e todos sobreviveram "por milagre". Veja o vídeo da operação de resgate.

As equipas de resgate dizem que foi "um milagre": os quatro ocupantes de um automóvel, um casal e duas crianças, de quatro e nove anos, sobreviveram a uma queda de 75 metros de um penhasco sobre o mar no estado americano da Califórnia, na passada segunda-feira.

De acordo com a polícia, o carro, um Tesla branco, seguia na autoestrada da Costa do Pacífico, a cerca de 30 quilómetros a sul de São Francisco na segunda-feira, quando se despistou e caiu no penhasco chamado "Escorrega do Diabo" com uma altura de 90 metros. A queda do automóvel foi de 75 metros de altura, até embater e parar num trecho rochoso da costa, a poucos metros do mar.



"Infelizmente, realizamos estas missões com demasiada frequência. O facto de. desta vez. terem sobrevivido foi um milagre", declarou o comandante dos bombeiros Brian Pottenger aos repórteres no local, salientando que estes acidentes são geralmente fatais.

Homem ter-se-á despistado intencionalmente

O automóvel aterrou entre rochedos sobre as quatro rodas tendo ficado completamente destruído. Os dois adultos ficaram com ferimentos graves e os dois filhos, de quatro e nove anos, apresentavam apenas ferimentos ligeiros, salvas do pior pelas cadeiras de segurança, onde viajavam.

De acordo com a polícia, o condutor, um homem de 42 anos, terá intencionalmente levado o automóvel a cair no penhasco, intentando contra a sua vida e da sua família. Um mandado de captura foi emitido contra ele por tentativa de homicídio. "Com base nas provas recolhidas, os investigadores desenvolveram uma causa provável para acreditar que este incidente foi um ato intencional", esclarece um comunicado da polícia rodoviária, realçando que, de momento, as tecnologias de condução automatizada do Tesla não estão a ser responsabilizadas pelo incidente.

Apesar do estado em que ficou o Tesla após a queda de 75 metros de altura, a família sobreviveu. via REUTERS

A operação de resgate foi bastante complicada e perigosa, envolvendo a descida de socorristas por rappel no penhasco e helicópteros até ao local onde o carro aterrou. Os dois adultos foram transportados de helicóptero para o hospital. A polícia publicou um vídeo da dramática operação de resgate, que foi dificultada por ventos fortes. Os próprios socorristas arriscaram as suas vidas na operação, realçou a polícia.

(Com DPA)

