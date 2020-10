Vários veículos da polícia francesa ficaram destruídos, depois de 40 pessoas terem atacado a esquadra com recurso a morteiros e fogo de artifício.

Vídeo. Esquadra da polícia atacada com fogo de artifício nos subúrbios de Paris

Vários veículos da polícia francesa ficaram destruídos, depois de 40 pessoas terem atacado a esquadra com recurso a morteiros e fogo de artifício.

Literalmente debaixo de fogo, a esquadra de Champigny-sur-Marne, em Val-de-Marne, nos subúrbios do sul de Paris ficou com a porta destruída, depois de ser alvo de ataque com recurso a morteiros e material pirotécnico.

Sem que tenham sido feitas quaisquer detenções, o incidente que terminou com várias viaturas queimadas começou pouco antes da meia noite e prolongou-se por uma hora. O Paris Match conta que oito morteiros foram encontrados no local.

Apesar do estrondo, não há qualquer ferido a registar.

Num tweet, o responsável da polícia de Paris Didier Lallement expressou "o seu apoio aos agentes da polícia visados" pelos atos que classificou como "intoleráveis" e deu conta da abertura de um inquérito para identificar os autores do ataque.

Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.

Investigations en cours pour identifier les auteurs.

Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x — Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020

Também o ministro do Interior, Gérald Darmanin, manifestou o seu "apoio total" à polícia e garantiu que este tipo de incidente "não desencoraja o nosso trabalho na luta contra a droga".

Antes deste episódio, a esquadra foi alvo de um ataque durante a pandemia, em abril, e outro na noite de Ano Novo de 2018.

Antigo vice-presidente da comuna francesa, o comunista François Cocq lamenta o facto de existir apenas "uma esquadra de polícia para uma cidade de 76 mil habitantes" e de estar "fora do centro em relação ao resto da cidade", localizada num bairro "conturbado".

