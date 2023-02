"Outro salvamento realizado com sucesso", dizem os portugueses após resgatarem um cão preso num edifício destruído pelo terramoto de há uma semana.

Vídeo. Equipa portuguesa salva cão dos escombros na Turquia

"Outro salvamento realizado com sucesso", dizem os portugueses após resgatarem um cão preso num edifício destruído pelo terramoto de há uma semana.

A missão portuguesa de salvamento na Turquia conseguiu resgatar um cão dos escombros de um edifício destruído pelo violento terramoto que fez mais de 41 mil mortos neste país e na Síria.

O vídeo do resgate do animal realizado esta terça-feira, em Hatay, foi partilhado nas redes sociais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e vê-se os socorristas portugueses a retirarem pedras para abrir um espaçopor onde o animal pudesse sair.

"Anda, amigo", dizem os elementos da missão portuguesa, enquanto o cão surge no buraco, inicialmente temeroso, mas depois dos incentivos da equipa lá sai, em liberdade. Felizes, os socorristas aplaudem.

"A Força Operacional Conjunta portuguesa que está na Turquia (Antáquia/Hatay) concluiu há instantes outro salvamento realizado com sucesso, desta vez um cão", lê-se na publicação do vídeo no Facebook.



Já na terça-feira, ao segundo dia da missão portuguesa nesta zona afetada pelo sismo, a equipa conseguiu salvar uma criança de 10 anos, também presa nos escombros.

