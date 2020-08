Vídeo. Criança projetada para o ar por papagaio gigante durante festival em Taiwan por Lusa | Hoje às 12:14 Uma menina de três anos foi projetada no ar durante 30 segundos, após a cauda de um papagaio de papel gigante ter ficado enrolada na sua cintura durante um festival na cidade de Hsinchu, no norte de Taiwan.





A menina, de 13 quilos, participava no Festival Internacional de Papagaios de Hsinchu com os pais e estava ao lado de um grande papagaio laranja que, uma vez no ar, iria lançar rebuçados, segundo os meios de comunicação taiwaneses.

Quando os organizadores soltaram o papagaio gigante, uma rajada de ar levantou a criança repentinamente, pois as tiras do papagaio ficaram amarradas na sua cintura. A menina subiu mais de dez metros no ar e foi sacudida pelas rajadas de durante cerca de trinta segundos, até que um soldado reformado saltou para apanhá-la enquanto pairava perto do chão.

O soldado disse aos meios de comunicação locais que a criança estava com os olhos fechados quando a agarrou e que alguns momentos depois começou a chorar, o que era um sinal de que estava bem.

O autarca de Hsinchu, Lin Chih-chien, esclareceu que a criança sofreu arranhões no rosto e ficou apavorada com a experiência. O incidente foi filmado pelas pessoas no local e as imagens rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. As autoridades de Hsinchu decidiram suspender o festival após o incidente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.