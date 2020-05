Travados pela pandemia, nem os tripulantes nem os outros passageiros interferiram no desentendimento motivado pela quebra da regra do distanciamento social.

Vídeo. Confrontos a bordo marcam aterragem em Moscovo

O avião da companhia Ural Airlines começou a ser palco de um desentendimento entre dois passageiros ainda antes de aterrar em Moscovo, na Rússia.

Segundo o relato da imprensa local, os ânimos exaltaram-se quando um destes homens se levantou do lugar, retirou a mala do compartimento de arrumação e começou a dirigir-se para a porta do Airbus A320 sem que a tripulação lhe tenha dado ordem para isso. Ao caminhar no corredor, o homem ter-se-á desequilibrado e invadido o espaço de várias pessoas que ainda tinham o cinto apertado. Incomodado com o comportamento que quebrou o distanciamento social, um destes passageiros manifestou-se. Uma das testemunhas que estava a bordo diz que, rapidamente, os dois indivíduos passaram das palavras aos atos.

No vídeo que, entretanto, começou a circular nas redes sociais vê-se que nem a tripulação nem nenhuma das outras pessoas que seguia a bordo do avião tentou sequer travar o confronto.

Já fora da cabine, os homens acabaram detidos. As autoridades já estavam a postos no aeroporto Domodedovo uma vez que o piloto lançou um alerta assim que o avião aterrou.



